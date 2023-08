La crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il ‘ritorno’ di Emma Marrone. Calma, non tiriamo conclusioni affrettate, ma quello che sta accadendo attorno all’ex ballerino di Amici oggi affermato conduttore sa tanto di soap opera sudamericana. Ormai lo sanno tutti: tra la showgirl argentina ed il 33enne di Torre Annunziata è successo quello che tanti fan temevano e che purtroppo non è una novità. Si sono lasciati, ancora una volta.

Da alcuni giorni è tutto un susseguirsi di voci, indiscrezioni, illazioni, sui motivi della rottura (lui l’avrebbe tradita e lei lo considererebbe troppo impegnato esclusivamente sul lavoro, ndr) e sulle nuove frequentazioni di Stefano De Martino. Tra queste ci sarebbe, ad esempio, l’ex di Fred De Palma, la modella e attrice Beatrice Vendramin. Ma ora spunta un nuovo piccante retroscena: Emma Marrone di nuovo vicino a Stefano De Martino. Come? Quando? Perché? Andiamo a scoprirlo.

Leggi anche: “Lui l’ha tradita”. Stefano De Martino e Belen Rodriguez, la verità-bomba è servita: “Ecco perché si sono lasciati”





Emma Marrone a casa di Stefano De Martino: la segnalazione

La segnalazione è arrivata alla solita Deianira Marzano – che se si muove una mosca lo sa – con un racconto piuttosto dettagliato di quello che sarebbe successo. Nella story pubblicata da miss pettegolezzo leggiamo: “Oggi Emma Marrone, la sua amica Francesca e l’amico Paolo sono arrivati a Napoli per le vacanze (presumibilmente saranno a Capri da qui a oltre ferragosto). E sono stati tutti a casa di Stefano De Martino a Posillipo/Marechiaro per pranzo. Non so se sono ancora lì, ma si sono visti di sicuro. Cosa sicura al 99%”.

Ricordiamo per dovere di cronaca che Emma Marrone era la compagna di Stefano De Martino quando quest’ultimo conobbe e si innamorò di Belen Rodriguez. Allora gli elementi dell’intrigo ci sono tutti, ma forse questo significa che c’è il fatidico ‘ritorno di fiamma’? La stessa Deianira getta acqua sul fuoco in un’altra story: “Ma vorrei capire ad alcuni come possa passare solo per l’anticamera del cervello che io possa dire che Emma era da Stefano come se potessero essere una coppia quando sono solo amici…”.

Insomma è sicuramente azzardato parlare di ritorno di fiamma tra Emma Marrone e Stefano De Martino. Quel che è certo è che tra il conduttore di “Stasera tutto è possibile” e Belen Rodriguez da settimane è calato il gelo. Intanto dal dito dell’ex Amici è scomparsa la fede ed è apparso un nuovo anello che sarebbe appartenuto al nonno. Inoltre Stefano ha pubblicato un post che recitava così: “Stare in una relazione infelice fa male alla salute, meglio essere single: lo dice la scienza”. Più chiaro di così…

“Flirt con Ginevra”. Stefano De Martino: dopo lo scoop di Corona è uscito il nome, noto tra i vip