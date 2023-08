Belen Rodriguez, il futuro adesso sorride: la showgirl è stata beccata in compagnia della sua nuova fiamma. A mettere tutto suoi social è Veronica Cozzani, la mamma onnipresente di Belen che nelle settimane scorse aveva messo i puntini sulle i sulla fine della storia con Stefano De Martino. De Martino che dovrebbe guardarsi dal clamore mediatico che la vita sentimentale del conduttore sta attirando, e questo per amore della propria professionalità che lo vedrà impegnato in Rai.

Scriveva Dagospia: “Quasi tutti i conduttori nazional-popolari hanno condotto una vita privata e sentimentale morigerata o sono stati bravi a nascondere le loro scappatelle. Tutto il contrario di ciò che fa Stefano De Martino: la sua storia di disamore e tradimenti tiene banco anche questa estate e si dice che ai piani alti della Rai questi comportamenti stiano iniziando a far storcere il naso”.





Belen Rodriguez in vacanza con la nuova fiamma Elio Lorenzoni

Se Stefano e sotto l’occhio della Rai Belen sembra di nuovo felice. A immortalare un momento di relax che la coppia si è concessa il 20 agosto è stata Veronica Cozzani. Scrive Blasting news come: “la mamma dell’argentina ha postato su Instagram una foto che mostra la figlia, l’imprenditore e Luna Marì insieme in piscina ad Albarella, dove tutta la famiglia si sta rilassando da qualche settimana”.

Tra le storie che Veronica Cozzani ha postato su Instagram nelle ultime 24 ore è possibile trovare la foto che conferma la presenza di Elio Lorenzoni nella struttura che sta ospitando l’argentina e i suoi familiari in questi ultimi scampoli d’estate. Tra loro quindi sarebbe proprio amore. Solo nei giorni scorsi si era parlato di Elio. Rivelava una fonte a Deianira Marzano. “Lavoro in Pronto Soccorso a Porto Viro e oggi è venuta Belen Rodriguez perché Elio Lorenzoni ha la febbre da giorni”.

L’utente su Instagram aveva inviato anche la foto: “Ecco la prova”. Allo stesso tempo, però, aveva chiesto a Deianira di non condividere lo scatto. “Ho visto la foto di Belen”, ha assicurato subito l’esperta di gossip. Rampollo di una famiglia importante, Lorenzoni ha conseguito il titolo universitario in economia e gestione aziendale all’università Cattolica di Milano. La sua passione? I motori, ma anche il golf e l’E-bike. Infatti Elio ricopre la carica di presidente di Lorenzmotors e amministratore di Lorenzoni Srl, specializzata in moto.