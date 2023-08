Belen Rodriguez e Stefano De Martino, adesso a parlare è mamma Veronica. Un periodo decisamente turbolento per la coppia che sembra stia vivendo l’ennesimo momento di crisi. Prima l’allontanamento, poi loquaci silenzi sui social, e ancora l’assenza della fede al dito del conduttore e riferimenti indiretti alla situazione attraverso brani musicali e post. Insomma, i fan si trovano a vivere nel caos e nelle ultime ore è stata Veronica Cozzani a prendere la decisione di intervenire sulla questione.

Veronica Cozzani rompe il silenzio sul momento di crisi tra Belen e Stefano. I genitori di Santiago continuano a vivere l’uno distante dall’altra e tra continui ma indiretti riferimenti alla situazione non hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito alla situazione sentimentale in corso. Al contempo i fan ne escono con idee sempre più confuse e intuizioni che di disperdono nell’oceano delle indiscrezioni.

Veronica Cozzani rompe il silenzio dopo il post della figlia Belen: ecco la verità

Ma ci pensa la mamma, come sempre, a mettere una parola a favore della figlia, soprattutto dopo la pubblicazione di un video e di un post che ha fatto decisamente discutere. Stiamo parlando sia dello scatto in cui Belen si tocca la testa e poi del video in cui viene mostrato un gruppo di cervi. Ovviamente alcuni itenti hanno riferito tutto questo a un ipotetico tradimento da parte di Stefano De Martino. Ma i commenti dei fan non sono stati tutti benevoli.

“Te l’ha suggerito Corona per screditare ulteriormente il padre di tuo figlio,o per convincere il tuo amante che non te ne frega niente di tuo marito e ami solo lui ?”, si legge. In merito alla questione, dunque, ecco Veronica Cozzani rompere il silenzio: ovviamente con una foto. Nello specifico trattasi del post che mette in mostra lo stesso gruppo di cervi. Ma con un dettaglio in più.

Mamma Veronica ha ben pensato di apportare una scritta molto esplicativa per fare comprendere l’intenzione della condivisione del post. Scrive dunque a corredo della foto “Albarella” con 4 cuori. Si, perché se Stefano si trova a New York insieme al piccolo Santiago, Belen Rodriguez si trova con la figlia Luna Marì e la madre, Veronica Cozzani, ad Albarella. Adesso i cervi possono tornare al loro pascolo e le maldicenze ai propri mittenti.