Belen Rodriguez, il video con i cervi e il like di Emma Marrone. La rottura tra la showgirl e il conduttore Stefano De Martino sta prendendo una piega davvero inaspettata. Qualche giorno fa si è scoperto che Emma, la famosa cantante fidanzata del ballerino ai tempi di Amici alla quale proprio Belen ‘soffiò’ il compagno, è stata a casa di De Martino. Come amica, ha suggerito la stessa Deianira Marzano alla quale era arrivata la segnalazione.

Sotto la lente d’osservazione dei fan ci sono finiti i gesti social di Belen, Stefano e ora anche di Emma. Il ballerino ha confermato la crisi mettendo il like al post di Whoopse: “Stare in una relazione infelice fa male alla salute, meglio essere single: lo dice la scienza”. Poi è scomparsa la fede al dito. Tanto eclatanti pure i post di Belen Rodriguez: in una story la vediamo accarezzarsi la testa come a voler indicare le ‘corna‘ che le avrebbe messo Stefano – a detta dell’ex di lei Fabrizio Corona – e ora spunta un altro like. Quello di Emma all’ultimo video condiviso da Belen.

Il video con i cervi di Belen e il like di Emma Marrone

Se rottura c’è stata – e pare sia evidente – Belen Rodriguez sta reagendo con ironia e senso dell’umorismo. Prima il video in cui si liscia i capelli alludendo secondo qualcuno alle corna che le avrebbe messo in testa Stefano De Martino tradendola, ora un altro video ancora più esplicito. Nell’ultimo post su Instagram si vedono un gruppo di cervi, con le loro possenti corna, che pascolano nel verde. Inevitabilmente sono arrivati tantissimi commenti.

In uno di questi un fan dice: “Te l’ha suggerito Corona per screditare ulteriormente il padre di tuo figlio,o per convincere il tuo amante che non te ne frega niente di tuo marito e ami solo lui ?”. A destare clamore, però, è il like di Emma Marrone al video dei cervi. Perché la cantante ha voluto manifestare la sua approvazione verso il gesto social di Belen tanto autoironico quanto accusatore nei confronti del marito? Emma e Stefano non erano amici?

Che i protagonisti di questa specie di soap opera all’italiana, o alla sudamericana fate voi, si stiano divertendo prendendosi gioco di tutto e tutti? Probabile. Ci potrebbe anche stare che Emma Marrone abbia voluto lanciare una frecciatina all’ex che la tradì proprio con Belen. Ricordate? Era il 2012 e l’allora fresca vincitrice di Amici cantò nel talent di Canale 5 la struggente “Bella senz’anima“, la cui destinataria, apparve chiaro a tutti, era proprio la showgirl che oggi si diverte a postare video di cervi…

