Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti, pochi ci avrebbero scommesso ma da quando hanno partecipato al Grande Fratello, nel lontano 2004, non si sono più lasciati. Anzi, hanno messo su famiglia. Una bellissima famiglia. Per lui fu un colpo di fulmine, quello scoppiato nella Casa di Cinecittà, mentre lei non sembrava così convinta di avere una storia d’amore. Eppure, finito il reality show in onda su Canale 5, sono arrivati il matrimonio e due figli meravigliosi, Matilda e Tancredi, entrambi ormai adolescenti e spesso protagonisti dei loro scatti social.

Matilda, la primogenita di Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti è nata nel 2007 mentre il fratello Tancredi è venuto al mondo nel 2013. E proprio in questi giorni la famiglia Pacelli si sta godendo le vacanze negli Stati Uniti, da dove però non manca di aggiornare il popolo dei social usando addirittura un hashtag dedicato, ‘pacelli’s on the road’. Anche i figli hanno già un profilo social ma mentre a Tancredi glielo gestisce la mamma, Matilda è già autonoma. E anche seguitissima, da ben 22.800 follower.

Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti, la figlia Matilda oggi

Che voglia già seguire le orme della mamma influencer? Katia Pedrotti ha infatti un seguito su Instagram di oltre 500mila follower a cui dispensa consigli di stile e look. Come detto in questi giorni sta documentando il viaggio di famiglia negli Usa e dalle ultime foto possiamo vedere come intanto Matilda abbia preso i tratti della sua famosa mamma.

Impossibile non notare la bellezza e la somiglianza della giovane Matilda con mamma Katia Pedrotti, entrambe biondissime con gli occhi chiari. La figlia, tra l’altro, è anche molto alta come si nota dalle foto insieme. Deve aver preso da papà i suoi 180 cm ma non c’è dubbio che sembri la fotocopia della madre.

“Meravigliose”, “Tua figlia diventa sempre più bella”, le scrivono i fan sotto le ultime foto pubblicate su Instagram. E ancora, sotto i video mamma e figlia: “Bellissime tutte e due” e anche “Comunque non ci credo nessuno che tu Matilda sia tua figlia e tu abbia 44 anni. Siete 2 sorelle ventenni, è evidente!”.