Proprio a ridosso dell’arrivo di Ferragosto, uno dei periodi più belli dell’anno per milioni di italiani, è arrivata una notizia inaspettata su Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Nessuno se l’aspettava, ma anche se non è giunto l’annuncio ufficiale, i follower si sono accorti di qualcosa di altamente allarmante. E se non arriveranno le smentite, ci sarà poco da festeggiare per i fan della coppia. Che si aspettano quindi cenni dai diretti interessati.

Anche se è stata proprio lei ad alimentare le voci con un gesto eloquente nelle Instagram stories. E subito si sono diffuse voci non positive sul coreografo e sulla ballerina. La loro è una storia molto particolare, infatti sono stati uniti in matrimonio per 10 anni di fila, prima di rompere il rapporto. In seguito si sono nuovamente legati sentimentalmente, ma ora ecco spuntare la nuova ipotesi che non sta facendo dormire sonni tranquilli.

Leggi anche: “Mi hanno portato d’urgenza in ospedale”. Raimondo Todaro choc: “Ho rischiato”. È lui stesso a dirlo a tutti





Raimondo Todaro e Francesca Tocca, voci poco rassicuranti

Eppure nulla faceva presagire il peggio, visto che Novella 2000 ha ricordato che Raimondo Todaro proprio il mese scorso aveva scritto un messaggio bellissimo a Francesca Tocca in occasione del compleanno di lei: “Sei una persona speciale, tanti auguri amore mio”. Ora è stata la donna a sorprendere tutti, postando delle frasi su Instagram che farebbero ipotizzare che l’unione matrimoniale stia andando nuovamente abbastanza male.

Tocca ha postato alcune parti di un libro che stava leggendo, un messaggio che potrebbe essere interpretato come una possibile crisi in atto tra lei e Todaro. Queste le frasi sottolineate dalla ballerina: “La gente che se n’è andata se ne riandrà. Altrimenti non sarebbe andata via quando poteva restare. In amore non impariamo mai niente dall’esperienza, e come tutte le cose meravigliose da una parte questo ci salva e dall’altra ci annienta. Inutile illudersi, perso l’attimo niente è più uguale”.

Poi ancora: “La gente torna, ma le cose non ritornano com’erano. La gente torna, ma non si può tornare indietro per ripartire da un momento che è ormai stranito nel tempo”. Todaro e Tocca hanno avuto una figlia nel 2013, che si chiama Jasmine.