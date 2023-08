Raimondo Todaro, paura tra i fan. Il conto alla rovescia per il programma di successo di Maria De Filippi è già iniziato ed effettivamente allo start di Amici manca veramente poco tempo. Tra circa un mese il pubblico italiano scoprirà la nuova classe di giovani talenti al completo e non solo, e come spesso accade nell’attesa, ogni notizia attira l’attenzione dovuta. Proprio come quella che riguarda il professionista di ballo: come sta oggi il ballerino.

Problemi di salute per Raimondo Todaro. Il ballerino professionista riavvolge il nastro del tempo e torna con la memoria a un momento molto delicato che avrebbe affrontato personalmente e con l’aiuto e il sostegno della moglie, Francesca Tocca. Problemi di salute che Todaro ha dovuto fronteggiare con la consapevolezza di non ritrovarsi da solo nel farlo.

Problemi di salute per Raimondo Todaro. Fuori la verità del ballerino professionista dopo il momento difficile

Queste le parole di Raimondo Todaro rilasciate nel corso di una precedente intervista per il settimanale DiPiù: “Lei mi è stata accanto giorno e notte”, ha riferito in merito alla moglie Francesca: “Per lei è stata davvero dura perché ho rischiato“, confessa ancora il ballerino tornando con la mente a quei momenti. Ma oggi qual è la situazione di salute di Raimondo? “Oggi se sto meglio lo devo anche a lei, alle sue premure”, rivela.

Com’è noto, la coppia ha vissuto un momento di allontanamento eppure, dichiara Todaro, “anche quando eravamo separati Francesca è stata sempre presente nella mia vita”. Un allontanamento di coppia che nel tempo si è rivelato necessario per comprendersi reciprocamente e tornare insieme più forti di prima. Resta solo un dubbio da chiarire: Raimondo Todaro siederà nuovamente in cattedra insieme ai colleghi Alessandra Celentano e Emanuel Lo?

Sono tante le indiscrezioni che circolano in rete in merito a questo argomento che lascia i fan, dunque, ancora in sospeso. Di recente anche Amedeo Venza ha ben pensato di rivolgersi direttamente agli spettatori chiedendo loro un giudizio sul talent show di Canale 5. Nello specifico, Amedeo Venza ha riportato in una delle sue Instagram stories questo quesito: “Potrebbe esserci un importante cambio ad Amici. Fuori Todaro e dentro Giuseppe Giofrè, che da giudice passerebbe a professore! Vi piacerebbe?”. E voi quale risposta dareste?