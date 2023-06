A quasi un mese esatto dalla fine di Amici Raimondo Todaro è tornato a parlare del suo futuro tirando in ballo la padrona di casa Maria De Filippi. Lo ha fatto in una nuova intervista per QdS dove parla anche dei suoi colleghi. “Oggi gli altri prof. sono dei cari amici, gli allievi sono come dei figli. Ti restano le persone mentre le coreografie vanno e vengono”. Poi tocca un punto che molti attendevano, quello legato al suo rapporto con la maestra Alessandra Celentano con la quale gli screzi non sono mai mancati.

>“È pazza”. Isola dei Famosi 2023, Pamela Camassa incastra Helena Prestes: “Ecco cosa ha fatto”

“Al di fuori del lavoro no. Siamo dei buoni amici e ci troviamo molto bene. Sul lavoro sì, nel senso che non fingiamo. Anzi, per come sono fatto io, per litigare con una persona in maniera così accesa devo averci un rapporto stretto, altrimenti evito anche di discuterci. Abbiamo un rapporto un po’ particolare perché siamo molto legati”.





Amici, Raimondo Todaro potrebbe restare nella scuola

E ancora: “Ma allo stesso tempo litighiamo tanto perché poi ognuno di noi crede fermamente nel suo lavoro e crede fermamente nei propri ragazzi”. Poi la verità su Maria De Filippi: “lavorare con Maria è stato meraviglioso perché il programma è meraviglioso”. Quindi fa chiarezza sul suo futuro. “Ho letto i vari articoli usciti. La verità è che io non ho mai sentito nessuno”.

E ancora: “In Rai non mi ha mai chiamato nessuno. Questo è giusto dirlo. Un amico che lavora ancora lì e che ha letto gli articoli mi ha chiesto, ma gli ho detto che non era vero nulla. Se Maria ha piacere di continuare a lavorare con me, sono ben felice perché dove sto mi trovo bene. Tutto qua. Non ci sono grosse news da dire o da dare”.

Insomma, le voci di lite erano tutte infondate. Raimondo, intanto, in questi giorni è impegnato a Catania con tre allievi di Amici: Mattia Zenzola, Bendetta Vari, Christian Stefanelli e Alessio Cavaliere. “Sono pazzeschi tutti quanti, ma sono completamente diversi come stili”, afferma Raimondo. Di sicuro è Mattia Zenzola l’allievo con cui ha trascorso più tempo e di lui dice: “è un fenomeno perché come lui ne nasce uno su un milione”.