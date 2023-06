Amici 22 è finito da qualche mese e come sempre si porta dietro strascichi come le storie d’amore nate tra gli alunni, il toto nomi per i professori della prossima edizione e ovviamente le liti. Impossibile non ricordare quelle tra i professori di danza Alessandra Celentano, specializzata in danza classica, e Raimondo Todaro dei latino americani. Nel corso di quest’anno i due professori non se le sono mandate a dire.

Liti che hanno caratterizzato soprattutto il serale di Amici 22, che ha visto come vincitore il ballerino Mattia Zenzola, alunno di Raimondo Todaro. In un’intervista a QdS.it in occasione dell’esibizione della sua scuola di ballo, la Todaro Dance Academy, al Teatro Metropolitan di Catania, sabato 2 giugno, Raimondo Todaro ha svelato i retroscena sulla collega Alessandra Celentano.

Raimondo Todaro e la verità sulle liti con Alessandra Celentano ad Amici

Raimondo Todaro, ex ballerino professionista di Ballando con le stelle, il programma in onda su Rai Uno e condotto da Milly Carlucci, ha parlato del rapporto con i suoi alunni della scuola, in particolare con il vincitore Mattia Zenzola, parlando anche dei rumors sul suo abbandono della scuola nella prossima edizione.

Il ballerino e professore di Amici 22 ha anche raccontato del suo rapporto con la professoressa più severa e temuta della scuola, Alessandra Celentano, presente all’interno del talent ideato e condotto da Maria De Filippi fin dalla prima edizione. Cosa c’è di vero sulle liti tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano? A svelare tutto ci ha pensato proprio il ballerino. Se tanti pensano che le sfuriate siano organizzate si sbaglia di grosso.

“Al di fuori del lavoro il nostro rapporto non è così burrascoso. – ha rivelato Raimondo Todaro parlando di Alessandra Celentano – Siamo dei buoni amici e ci troviamo molto bene. Sul lavoro, invece, sì, nel senso che non fingiamo. Anzi, per come sono fatto io, per litigare con una persona in maniera così accesa devo averci un rapporto stretto, altrimenti, evito anche di discuterci. Abbiamo un rapporto un po’ particolare, perché siamo molto legati, ma allo stesso tempo litighiamo tanto perché poi ognuno di noi crede fermamente nel suo lavoro e crede fermamente nei propri ragazzi.”