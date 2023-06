Mattia Zenzola, Amici 22 è finito. Il ballerino è tornato a casa con la coppa, il ricco montepremi e una marea di nuovi progetti di lavoro. Ma si è portato dietro anche il gossip, come è ovvio che sia. Da tempo si parla di flirt con una ex allieva della scuola. L’ex pupillo di Raimondo Todaro si era affrettato a smentirlo ma ora sono uscite nuove indiscrezioni e soprattutto la foto di un bacio che ha fatto subito parlare. Inoltre, stando a un rumor arrivato a Deianira Marzano, i due ex Amici 22 sarebbero una coppia, ma preferiscono mantenere il massimo riserbo.

Eppure proprio qualche giorno fa Mattia Zenzola era ospite di Viva Rai Due con lei e Fiorello, seguendo i loro sguardi, ha detto: “Siete una coppia non solo nel ballo, mi dicono qua”. A smentire l’ipotesi lo stesso vincitore di Amici 22: “No, siamo solo tanto, tanto, amici”. “Allora hai speranza”, ha aggiunto il conduttore. E adesso ecco la nuova voce con tanto di foto del bacio tra il ballerino e Benedetta Vari.

Mattia Zenzola, la foto del bacio: “Stanno insieme ma non lo dicono”

Tutti a chiedersi se sboccerà davvero l’amore tra i due ballerini di Amici 22 e ora i due continuano ad attirare l’attenzione. Andiamo ai dettagli: sabato sera a Catania i due ballerini di Amici 22 si sono esibiti insieme sul palco, concludendo la coreografia con un bacio. Gesto che secondo i presenti non era previsto dalla coreografia, ma sarebbe stato del tutto naturale.

“Occhio, guarda che bacio. Non da coreografia ma spontaneo tra Benedetta e Mattia sabato sera a Catania sul palco”, ha scritto l’utente in questione all’esperta di gossip che ha ripostato la foto del bacio tra le ultime Storie di Instagram. Poi la precisazione: “Mattia e Benedetta. Sì, ragazze pare stiano insieme ma vogliono discrezione”.

Né Mattia Zenzola né Benedetta Vari hanno ancora commentato questo rumor. Sarà vero, come sostengono molti da tempo, che tra i due c’è del tenero? C’è da precisare che Benedetta Vari fino a poco tempo era fidanzata con un ragazzo di nome Simone che, proprio sui social, aveva messo a tacere i pettegolezzi. Ma non è dato da sapere se i due stiano ancora insieme.