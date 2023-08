Brutte notizie per Stefano De Martino. Ad annunciare che c’è qualcosa di davvero pensate che bolle in pentola, è un suo caro amico che scrive pubblicamente nella speranza di evitare “il disastro”. Ma andiamo con ordine, altrimenti si rischia di non capirci nulla. In questo periodo l’ex ballerino di Amici è su tutti i rotocalchi per le presunte corna messe a Belen e il conseguente addio tra i due. Ogni giorno da questo punto di vista escono dei particolari succosi che tuttavia non sono mai confermati dai diretti interessati, men che mai da Stefano De Martino che conferma ancora una volta di essere lontano dal gossip.

Ma stavolta le cose sono diverse, perché l’amore c’entra poco. Stavolta infatti a mettere davvero paura al conduttore tv, non è qualche rivista satinata, ma il consiglio di amministrazione della Rai. Proprio così, stavolta le brutte notizie arrivano da Viale Mazzini e a renderlo noto è Francesco Paolantoni, grande amico di Stefano De Martino e grande comico italiano.





Brutte notizie per Stefano De Martino

La notizia è semplice quanto terribile per tutti i fan di “Stasera tutto è possibile”: il programma è verso la cancellazione nella prossima stagione televisiva. A renderlo noto è proprio lui, Francesco Paolantoni. L’uomo, durante una diretta su Instagram, dice: “Non si sa se si farà Stasera tutto è possibile. Se non si fa dopo Sanremo potrebbe slittare di un anno”.

A quel punto il grande comico, uno degli uomini più divertenti d’Italia, ha anche chiesto al suo pubblico di “protestare” con il servizio pubblico dicendo: “Scrivete mail alla Rai, fate rimostranze, dite che volete Stasera tutto è possibile in onda. Magari qualcuno vi ascolta”. Non ha spiegato, l’uomo, per quale motivo la Rai avrebbe intenzione di far slittare Stasera tutto è possibile. Il rischio è sempre lo stesso: dallo slittamento alla cancellazione il passo è brevissimo.

Quante volte infatti è successo che da un semplice “posticipo” si è passati all’eliminazione definitiva dal palinsesto? Molte volte. Molti ricorderanno che nel corso della presentazione (a luglio) dei palinsesti Rai non è stato messo in scaletta in autunno. Si pensava che Step sarebbe andato in onda nel 2024, ma Paolantoni è preoccupato proprio di questo.

