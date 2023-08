Belen Rodriguez cancella Stefano De Martino, ed è proprio il caso di dirlo. Nelle ultime settimane la tensione mediatica intorno alla coppia più discussa dell’estate sembrava essersi affievolita. A girare i carboni ardenti che dormivano sotto la cenere ci ha pensato la showgirl che non si è fatta sfuggire l’occasione di lanciare una frecciata al suo ex. In queste settimane di colpi bassi ne avevamo visti. Dopo le parole di Fabrizio Corona era stato praticamente un susseguirsi.

Corona, per chi non ricordasse, aveva scoperchiato il vaso di Pandora sulla fine della storia tra la conduttrice ed il marito. Nel dettaglio scriveva sul suo canale telegram: “In realtà anche Stefano come tutti ha degli scheletri nell’armadio ed ha pure i suoi segreti, così come tutto il resto del mondo. Belen lo ha scoperto”, sostiene Fabrizio Corona avanzando l’idea del tradimento.





Belen Rodriguez, ennesimo schiaffo a Stefano De Martino

Tradimento che secondo l’ex re dei paparazzi ci sarebbe stato: “Lei è una ragazza napoletana di 23 anni che studia all’università, proviene da una famiglia perbene e non è interessata al gossip né alla visibilità. Stefano l’ha vista per la prima volta in un locale napoletano di un amico in comune, poi l’ha cercata su Instagram fino a quando non si è fatto dare il suo numero di telefono”, aveva concluso Corona.

Tesi sostenuta anche dalla mamma di Belen, Veronica Cozzani che poche settimane fa aveva postato in rete uno scatto di un gruppo di cervi come a sottolineare quello che è facilmente intuibile. Belen da parte sua era rimasto in silenzio ma ora sembra pronta a cancellare definitivamente l’ex marito: ha condiviso su Instagram una foto del suo primogenito.

Nella foto si vede Santiago che indossa una maglietta della nazionale argentina con il cognome “Rodriguez” dietro. Questo gesto sembra essere un tentativo di sfida calcistica tra Belen e Stefano, dopo la fine del loro matrimonio. Uno schiaffo pesantissimo che, secondo molti, chiude per sempre una della storie più seguite degli ultimi anni.