Soleil Sorge convince e metà, l’esordio in Rai nel programma ‘Felicità’ è una pesante sfumatura di grigio. Da tempo l’ex gieffina aspettava questo momento. Un momento profetizzato nei mesi scorsi da Sonia Bruganelli che spiegava come Soleil fosse l’unica tra i concorrenti del GF Vip 6 autorizzata a pensare ad un futuro in tv. Prima di esordire in Rai Soleil Sorge aveva dichiarato: “Sono felicissima perché nel corso delle puntate si tratterà delle tematiche estremamente vicine alla nostra società, molto interessanti, con personaggi davvero degni di nota”.

Subito dopo anche la produttrice tv nonché ex opinionista del GF Vip Sonia Bruganelli aveva commentato sui social: “Lo sapevo. E questo è solo l’inizio”. Il programma, che è iniziato lo scorso 5 agosto, va in onda su Rai2 ogni sabato mattina a partire dalle 12 e sarà trasmesso fino al 16 settembre. E la bella e tosta bionda Soleil Sorge parla di cinema con Enrico Vanzina e poi di benessere e salute con il professor Lorenzetti.





Soleil Sorge, l’esordio in Rai convince a metà: poco naturale

Un ruolo però confinato perché “Più che una chiacchierata fa delle domande di pochi secondi studiate a tavolino”. E non “le snocciola a raffica, nello stesso stile con cui parlava al Grande Fratello Vip quando veniva chiamata in causa da Alfonso Signorini”. Un modo che non è piaciuto ai telespettatori che sui social hanno sottolineato questo aspetto. Poca chiarezza, tanto vigore e uno stile che piace a metà.

E piace a metà anche Felicità. Gli ascolti infatti non sono brillantissimi. Il programma ha raccolto numeri tutt’altro che esaltanti. Pur vero però che, rispetto al 3.3% di share della prima puntata (266 mila utenti) e il 3.5% della seconda (304 mila utenti), si può fare meglio. Una cosa è certa l’ex gieffina non mollerà tanto facilmente. Soleil Sorge ama mettersi in gioco, questo sembra chiaro.

A riguardo la donna ha detto: “Sono solo una persona che si ama, si rispetta e pretende lo stesso dagli altri. Se questo vuol dire essere una STRO…ZA, sì, lo ammetto. Sono una str…nza“. Non ci resta che fare un grosso in bocca al lupo a Soleil Sorge e alla sua nuova esperienza in Rai.