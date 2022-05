“Ci sposiamo”. Fiori d’arancio per l’attrice: la proposta di nozze (e l’anello) nel giorno del suo compleanno

Matrimonio in vista per l’attrice Camille Lou. La notizia è arrivata in queste ore e ha già fatto entusiasmare migliaia e migliaia di loro follower. Ha annunciato tutto con una meravigliosa foto, nella quale ha fatto vedere a tutti l’anello che le è stato regalato dal suo futuro marito. E la cosa più bella è che lui ha scelto una giornata speciale per farle la proposta di nozze, infatti ha deciso di chiederle la mano proprio quando la giovane ha festeggiato il suo compleanno. Una doppia soddisfazione per lei.

A breve vi diremo tutto sulle parole scelte da Camille Lou per annunciare il suo matrimonio. Ma anche in Italia ci sarebbero dei fiori d’arancio in vista. In un precedente articolo vi abbiamo parlato delle possibili nozze di Giorgia Lucini. L’ex Uomini e Donne ha ricevuto il sacramento della cresima in chiesa all’età di 30 anni. Un passo propedeutico alla possibilità di unirsi in matrimonio in chiesa. Come riferito dal sito Today Gossip, alcuni fan hanno infatti scritto: “Ora cacciate la data”, “Pronta a sposarsi”.





Camille Lou verso il matrimonio: proposta di nozze per l’attrice

Dunque, Camille Lou è felicissima di potersi sposare e ora non si aspetta altro che la data del matrimonio. Nella didascalia a corredo della bellissima foto in cui la coppia si bacia e lei fa vedere a tutti il prezioso, l’attrice ha commentato: “Ho detto sì. Mi hai fatto il regalo più bello del mondo per i miei 30 anni. Ti amo tantissimo”. Dunque, proprio nel giorno in cui la francese ha compiuto 30 anni, il suo partner Romain Lauhle l’ha sorpresa con la proposta di nozze, che ha fatto stropicciare gli occhi a tutti i fan.

Camille Lou, classe 1992, è un’attrice, cantante e musicista originaria della Francia. Il suo vero nome è Camille Houssière ma è anche conosciuta con il nome d’arte di Jimmie. Già quando aveva solamente 12 anni, è riuscita a conquistare un concorso canoro locale e successivamente ha frequentato il liceo Notre-Dame-de-Grace nella città di Maubege. Si è diplomata e poi ha deciso di iscriversi anche all’università, precisamente nella facoltà di Giurisprudenza nell’ateneo di Valenciennes.

In televisione Camille Lou ha recitato nelle serie Maman a tort, Destini in fiamme, Un’altra verità, Christmas Flow, Je te promets e Les Combattentes. Da registrare anche esperienze cinematografiche nei film Sposami, stupido, Play e I viziati. Ha anche realizzato alcuni servizi fotografici per il marchio Tara Jarmon, Chez Simone, dei gioielli Pandora.

