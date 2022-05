“Che bello, si sposa”. L’ex UeD verso le nozze dopo 6 anni d’amore e 2 figli. Scoperta così

Momento importantissimo per l’ex volto di Uomini e Donne. Si è resa protagonista di un gesto che per molti non lascia spazio a particolari dubbi, infatti saremmo vicinissimi alla realizzazione di un grande sogno. Giorgia Lucini sarebbe pronta per il matrimonio, stando a quello che hanno visto i follower nelle scorse ore. Lei e il compagno stanno insieme da 6 anni, infatti la relazione sentimentale è nata nel 2016 e dalla loro unione sono anche nati due splendidi figli, che si chiamano Riccardo e Tommaso.

Ora dell’ex Uomini e Donne Giorgia Lucini si sta parlando di matrimonio con il suo partner Federico Loschi, eppure tra i due c’è stata una crisi amorosa in passato. Entrambi amano moltissimo utilizzare i rispettivi profili Instagram e ovviamente non potevano non farlo anche stavolta, essendosi materializzato per lei un evento molto suggestivo e bellissimo. Incontenibile la gioia di tutti, compresi dei loro ammiratori, che sono adesso convinti che questa sia una vera e propria prova per le imminenti nozze.





Giorgia Lucini, l’ex Uomini e Donne verso il matrimonio?

Come ricorderete, Giorgia Lucini è stata una tronista del programma Uomini e Donne, ma poi ha trovato l’amore della sua vita in Federico e, nonostante qualche momento basso con la temporanea fine della relazione al termine dell’anno scorso, poi fortunatamente subito rientrata, il sentimento che provano è ancora fortissimo. E lei adesso ha compiuto un passo che si può considerare fondamentale in vista del presunto matrimonio. I fan non credono ad altre ipotesi: nella coppia si starebbe pensando unicamente ai fiori d’arancio.

Come postato dal suo Federico sul social network Instagram, nella giornata del 22 maggio Giorgia Lucini ha ricevuto il sacramento della cresima in chiesa all’età di 30 anni. Un passo propedeutico alla possibilità di unirsi in matrimonio in chiesa. Come riferito dal sito Today Gossip, alcuni fan hanno infatti scritto: “Ora cacciate la data”, “Chiedetelo a Federico Loschi”, “Ora sei pronta per sposarti”. Da parte loro nessuna conferma ufficiale in tal senso, ma in molti stanno già sognando ad occhi aperti.

Giorgia Lucini lavora come modella, brand ambassador e influencer e a Uomini e Donne non è stata solamente una tronista, ma anche una corteggiatrice. Federico Loschi è un atleta di basket, mentre i figli Riccardo e Tommaso sono nati rispettivamente nel 2019 e nel 2021. E ora il futuro potrebbe essere il matrimonio. Staremo a vedere se arriverà davvero il sì all’altare.

