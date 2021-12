Brutta notizia per l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, che ha ufficialmente annunciato la fine della storia d’amore con il suo partner, dopo aver concepito insieme due figli. Ha voluto anche spiegare le ragioni che l’hanno portata a prendere questa decisione. Alla base di questa scelta motivi seri, stando alle sue affermazioni, anche se ha immediatamente voluto escludere l’ipotesi del tradimento. Nonostante volesse attendere prima di dire la sua, è stata costretta a rivelare tutto perché inondata dai messaggi.

Soltanto poche ore prima l’ex volto del dating show di Maria De Filippi aveva affermato: “Non è successo nulla di grave…Mio padre mi ha insegnato ad alzarmi anche davanti al momento più no, ai periodi più bui e per questo lo ringrazio con tutta me stessa. Se oggi sono la donna, la mamma che sono sicuramente lo devo all’educazione e ai valori che lui, la mia mamma e tutta la mia famiglia mi hanno insegnato. Ho sempre pensato che l’amore vince su tutto, ma purtroppo non è così. Viviamo in un mondo fatto di persone cattive”.

Questo il messaggio dell’ex ‘UeD’: “Ho chiesto tempo ma sono stata tempestata di messaggi. Questo è il bello di Instagram, ci fa affezionare alle persone, ci fa idealizzare, sognare e alcune storie d’amore ci sembrano delle favole. Ma come nelle favole più belle c’è sempre la strega cattiva. Non sono stata tradita, ma vi posso assicurare che ci sono mancanze di rispetto molto più gravi di un tradimento. Come in tutte le storie, anche la mia aveva momenti di litigio alternati a momenti d’amore folle”.





Ad essersi lasciati sono stati Giorgia Lucini e Federico Loschi. E Giorgia Lucini ha aggiunto sul noto social network: “Tante volte ho detto basta per cose stupide e sono sempre tornata perché innamoratissima, ma purtroppo certe cose sono irrecuperabili e per quanto l’amore può essere grande non vince su tutto. Io vi ringrazio per tutto l’affetto che mi avete e che ci avete dimostrato in questi anni. Ma la nostra storia è arrivata al capolinea. Non me la sento di dare ulteriori spiegazioni, se un giorno me la sentirò lo farò”.

Infine, Giorgia Lucini ha chiuso così il suo post nel quale ha annunciato l’addio al suo Federico: “Ad oggi ho solo voglia di stare con i miei bambini e riprendere in mano la mia vita, oltre a cercare di dimenticare tutto al più presto”. Con l’atleta di basket l’ex ‘UeD’ ha avuto i figli Riccardo e Tommaso. I due erano insieme dal 2016 e ora è arrivata la fine dei giochi.