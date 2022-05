Matrimonio pazzesco per la coppia Vip. Lei una celebrità del piccolo schermo, lui batterista del noto gruppo musicale, le nozze non potevano che rappresentare la ciliegina sulla torta. Location da sogno per la cerimonia e abiti a dir poco stravaganti e originali. Tutto per rendere il giorno delle nozze indimenticabile.

Stiamo parlando proprio di Kourtney Kardashian e Travis Barker che hanno realizzato il sogno di convolare a nozze con una cornice incantevole e fuori dal tempo a Portofino. Una cerimonia indimenticabile con tanti invitati tra amici e parenti. Un ‘si’ quello di Kourtney Kardashian e Travis Barker proferito al castello Brown.





Kourtney Kardashian e Travis Barker, le nozze super lusso

Location da sogno tra decorazioni a dir poco sontuose e a tratti barocche, rose rosse e dettagli dorati. Dopo il matrimonio decisamente simbolico a Las Vegas, per la coppia è giunto il momento dello scambio dei voti nel tribunale di Santa Barbara, e le nozze vere e proprie. Un ‘terzo’ matrimonio, si può dire.

Per rendere il matrimonio di Kourtney Kardashian e Travis Barker ancora più indimenticabile la scelta è caduta in una location super lusso ovvero L’Olivetta, villa di proprietà degli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana, che hanno dunque firmato anche gli abiti degli sposi e dei parenti.

Kourtney Kardashian e Travis Barker in mezzo agli invitati, tra cui anche Megan Fox e Machine Gun Kelly, con i figli avuti da Kourtney con l’ex Scott Disick e da Barker con l’ex moglie Shanna Moakler. Gli abiti non potevano che essere all’altezza del grande evento. La sposa ha indossato per il matrimonio all’aperto un mini dress in raso e pizzo bianco. Velo in testa con tanto di immagine della Madonna ricamata.

