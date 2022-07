Notizia meravigliosa per il grandissimo cantante Bruce Springsteen, che finalmente si può far chiamare nonno. Ebbene sì, la vera e propria leggenda del rock ha potuto festeggiare nelle scorse ore una notizia fantastica, che ha fatto impazzire di gioia tutti i suoi fan. Per lui si tratta della prima nipote in assoluto, infatti finora non aveva ancora esaudito uno dei sogni più belli che una persona può inseguire nel corso della sua vita. Ma l’avvenimento più bello si è ora materializzato.

A pubblicare tutto è stata la moglie del cantante, che ha postato un paio di foto. In una di queste c’è il primo piano della bellissima neonata, mentre nell’altra abbiamo i due genitori con la piccola che è posizionata all’interno di un passeggino. Bruce Springsteen è diventato nonno e siamo certi che il suo entusiasmo sia inarrestabile. Non ci sono state sue dichiarazioni ufficiali, ma le immagini postate dalla sua coniuge dicono moltissimo e parlano praticamente da sole. E a partorire nelle scorse ore è stata anche l’ex tennista Maria Sharapova.





Bruce Springsteen è nonno per la prima volta

Nelle ultime ore, grazie dunque al post della moglie di Bruce Springsteen, Patti Scialfa, è stato possibile scoprire che è ufficialmente nonno e ovviamente anche lei è diventata nonna. Nella didascalia, la consorte del cantante rock ha semplicemente scritto: “Camminando con la bambina, Lily Harper Springsteen”. E il sito Today ha rivelato qualcosa in più sul padre, che sarebbe il figlio più piccolo dell’artista, Sam Ryan, che ha 28 anni e ha il fratello Evan James e la sorella Jessica Rae.

Sempre Today ha aggiunto che il figlio di Bruce Springsteen, che gli ha permesso di diventare nonno con il parto della sua fidanzata, è laureato ed è stato vigile del fuoco volontario. Due anni fa è entrato ufficialmente nei pompieri di New York. E stando a quanto è stato possibile intuire da un posto di qualche giorno fa, Sam Ryan è anche pronto a convolare a nozze con la sua partner, visto che la giovane ha sfoggiato un anello di fidanzamento da urlo. Ma su questo ne sapremo di più prossimamente.

Bruce Springsteen, classe 1949, è americano è in oltre 40 anni di carriera è stato in grado di vendere più di 65 milioni di dischi negli Stati Uniti e 120 milioni in tutto il pianeta. Ha conquistato diversi premi e riconoscimenti, come 20 Grammy, un Oscar, un Tony Award e il Kennedy Center Honor. E ora anche a livello personale è arrivata la grossa gioia e può dire a tutti di essere ora un nonno.

“Si sono sposati!”. Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno finalmente detto “sì”. E spunta una foto a luci rosse