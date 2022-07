Alla fine è successo: Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati. Una vicenda unica la loro, un ritorno di fiamma dopo tanti anni. Oramai maturi, i due hanno scelto di riprovarci e la cosa ha funzionato (forse fin troppo bene). I due hanno scelto di sposarsi in gran segreto a Las Vegas. Nessuno sa bene in quale location o in quale modalità, tuttavia la testata americana Tmz è riuscita quantomeno a scoprire che i due si erano promessi il famoso “sì”.

Il giornale scandalistico ha riferito come i due divi siano riusciti ad avere 24 ore prima una licenza matrimoniale dal Clark County, in Nevada. La licenza è poi stata ritirata sabato mattina e al suo interno sono stati messi nero su bianco i nomi completi di entrambi: Benjamin Geza Affleck and Jennifer Lynn Lopez. Sì, sono proprio loro. Come qualcuno ricorderà, i due si erano amati già nel 2002 e ci si aspettava il matrimonio già nel 2004. Ma all’epoca, invece che le promesse, arrivò una brutta rottura.





Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati: le foto delle nozze

Tmz, a conferma che le nozze si sono celebrate, ha citato anche una fonte molto vicina ai due: “Si sono sposati, ora sono marito e moglie”, si è limitata a dire la persona raggiunta dal magazine. 53 anni Jlo (li compirà tra una settimana) e 50 anni l’attore: i due sono più innamorati che mai. Tra l’altro non è la prima volta che Affleck si sposa.

Nella sua vita c’è stata un’altra Jennifer, ossia Garner, con la quale ha trascorso 10 anni. Dall’unione sono nati tre figli: Violet, 16 anni, Serafina, 13 e Samuel, 10. I due poi si sono lasciati nel 2018 e mai più rimessi insieme. Stessa cosa cosa anche per Jennifer Lopez: la donna ha due gemelli di 14 anni, Emme e Max, frutti d’amore del suo terzo matrimonio con Marc Anthony.

La relazione è naufragata nel 2011, dopo sette anni. In passato la diva era stata sposata con il cameriere cubano Ojani Noa (tra il 1997 e il 1998) e con il danzatore Cris Judd (tra il 2001 e il 2002). Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati e la mattina dopo le nozze è anche spuntata una foto nel letto della “prima notte”. Si fa per dire, tuttavia è la stessa cantante che ha postato lo scatto.

