La coppia intergalattica di vip, solo pochi giorni fa era a caccia di una casa e ci sono dunque degli indizi reali che i due stiano cercando di comprare qualcosa per andare a convivere. Dopo aver ufficializzato il loro ritorno di fiamma le due star sarebbero pronte a tentare la convivenza: i due avrebbero messo gli occhi su una lussuosissima villa.

La villa sarebbe ben 38mila metri quadri e avrebbe ben 12 camere da letto. Il prezzo?! Da capogiro! La superficie abitabile è di 12.000 metri quadri e all’esterno sarebbe presente anche un complesso sportivo (con un campo da basket e un ring da pugilato). Non mancherebbero inoltre piscina, spa e sala fitness.

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono pronti a tirare fuori il portafogli e a sganciare più di 70 Milioni di euro. Qualche giorno fa sono stati avvistati aggirarsi in tutta l’area di Los Angeles e una delle case che hanno guardato è strabiliante. È una proprietà di Beverly Hills quotata più di 70 Milioni di euro, ed è incredibile. Ben 12 camere da letto, 24 bagni, un complesso sportivo al coperto completo di campo da basket e ring di pugilato, un’enorme piscina e così via.





C’è anche un “attico per gli ospiti” e la casa del custode. C’è anche un corpo di guardia con 2 camere da letto. Dispone di parcheggio per 80 persone. Alcuni insider dicono che sembra che questa sia una casa non solo per J-Lo, ma proprio per loro, di coppia. Jennifer e Ben poi si sono recati oltre la collina verso la San Fernando Valley, dove hanno guardato l’ex tenuta di Bob Hope a Toluca Lake.

La casa è attualmente di proprietà del magnate Ron Burkle ed è quotata a 40 Milioni di dollari. Il fatto che stiano guardando case enormi, specialmente quella a Beverly Hills, è un’ulteriore prova che andranno a vivere insieme. Jen ha una casa a Bel-Air che adora, quindi l’unico motivo per trasferirsi è più spazio. Ben ha una casa a Pacific Palisades. Stanno cercando insieme da un po’ di tempo e tutti i segnali indicano una famiglia mista nel loro futuro.