Maria Sharapova ha partorito. L’ex tennista più bella di sempre, ha dato alla luce il suo bambino. È stata lei stessa ad annunciare di essere incinta ad aprile. Nessuno però avrebbe mai immaginato che era quasi in dirittura d’arrivo. 35 anni, Maria Sharapova, lo ha comunicato a tutti tramite in post sui social. Il figlio di Maria Sharapova si chiama Theodore e in realtà è nato il primo di luglio, tuttavia l’ex sportiva ha voluto renderlo noto solo adesso.

La donna ha inoltre detto: “Il regalo più bello, stimolante e gratificante che la nostra piccola famiglia potesse desiderare”. Nello scatto in cui ci sono tutti, lei, il piccolo Thoedore e naturalmente il marito. Si tratta dell’imprenditore Alexander Gilkes, 43 anni, anche lui felicissimo di essere diventato papà. Come qualcuno ricorderà, la campionessa si è ritirata dal tennis a febbraio 2020, poco dopo aver annunciato il suo fidanzamento proprio con l’imprenditore britannico Alexander Gilkes.





Maria Sharapova ha partorito, è nato Theodore: le prime immagini

Con poche e sentite parole, Maria Sharapova nel 2020 aveva raccontato quello che era stato il suo rapporto con l’attività agonistica: “Il tennis mi ha mostrato il mondo e mi ha mostrato di che pasta sono fatta. È come mi sono messo alla prova e come ho misurato la mia crescita. E così in qualunque cosa potrei scegliere per il mio prossimo capitolo, la mia prossima montagna, continuerò a spingere”.

E conclude: “Continuerò ad arrampicare. Continuerò a crescere. Tennis, ti dico arrivederci”. Il loro desiderio di famiglia si è poi concretizzato due anni dopo con l’arrivo appunto di Thoedore. I due stanno insieme dal 2018. A dicembre 2020 lui le aveva chiesto la mano regalandole un anello fatto realizzare su misura, un gioiello dal valore stimato di 400mila dollari in oro bianco e argento con un diamante e uno smeraldo.

Maria Sharapova ha partorito e c’è da dire che la donna ha vissuto la sua prima gravidanza con grande discrezione, annunciandola sui social solo quando il pancione era già bello grosso e centellinando le foto della dolce attesa.

“Si sono sposati!”. Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno finalmente detto “sì”. E spunta una foto a luci rosse