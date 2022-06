“È meglio così”. Che fine hanno fatto Arisa e Vito Coppola? L’ultimo indizio di lei è molto chiaro

Arisa e Vito Coppola, telenovela infinita. Da tantissimo tempo a questa parte non si fa altro che parlare di loro. Una relazione considerata tormentata, visto che in più di un’occasione si è vociferato di rottura totale o di riappacificazione. Addirittura in alcune circostanze si era paventata la possibilità di fare passi ancora più importanti, come andare a convivere. Ora, forse, è stata messa quasi parola fine sulla vicenda grazie ad un gesto della cantante che per molti è da ritenersi praticamente definitivo e chiarificatore.

Oltre ad Arisa e Vito Coppola, era stata tirata in ballo pure Lucrezia Lando negli ultimi giorni. Ma il tradimento era stato smentito prontamente dal ballerino: “Nessuno è cornuto, non esiste alcun triangolo e io e Lucrezia siamo solo amici”, sono state le parole di Vito Coppola come replica alle voci messe in circolo sul presunto flirt con Lucrezia Lando e sul tradimento nei confronti di Arisa. E ancora: “Io e lei siamo andati in un locale di Roma dove abbiamo ballato YMCA, non era di certo un ballo sensuale”.





Arisa e Vito Coppola, relazione finita? L’ultimo indizio

Il sito La Nostra Tv ha valutato attentamente le attività social e Arisa e Vito Coppola potrebbero essere giunti ormai a prendere una decisione definitiva. Entrando maggiormente nello specifico, è stata lei a pubblicare qualcosa sul social network Instagram che potrebbe aver chiarito del tutto il loro rapporto. Non ha nominato direttamente il suo presunto partner, ma ha postato qualcosa che non lascerebbe moltissimi dubbi. Anche se ovviamente si aspettano sempre altre dichiarazioni ufficiali.

Nelle ultime ore Arisa ha mostrato ai suoi follower una storia Instagram molto interessante. Ha postato alcune parole di una famosa canzone dell’artista Rosalia. Il brano si chiama Como Un G e la parte del testo fatta vedere da lei recitava: “Se non puoi averlo, meglio lasciarlo andare. Che peccato quando vuoi qualcosa, ma Dio ha altri progetti per te”. Quindi, sembrerebbe una sorta di addio a Vito Coppola. Vedremo se anche lui nelle prossime ore lancerà qualche altro indizio.

Prima della smentita di Vito, Deianira Marzano aveva ricevuto questa segnalazione su di lui: “Ciao Deianira, pare che Arisa abbia bloccato anche Lucrezia Lando (maestra di ballo di Ballando con le stelle). Sono sicur* che si seguissero, sono anche uscite insieme qualche volta. Inoltre, ieri sera Lucrezia a Vito Coppola hanno cenato insieme nello stesso locale…inizio a sospettare che c’entri qualcosa anche lei in questa storia. Ti invio alcune stories”.

“Io e l’altra?”. Vito Coppola, Arisa e le voci del tradimento con quella della tv. Spunta la verità