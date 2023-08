Antonella Clerici, orrore contro di lei. La conduttrice dai boccoli dorati continua a essere la più amata e seguita di sempre e questo accade non solo per i fan dei suoi programmi, ma anche sui social. Sempre molto attiva, Antonellina ha di recente condiviso su Instagram una foto che la ritrae acqua e sapone. Inutile sottolineare che la conduttrice ha fatto breccia nel cuore dei suoi seguaci. Peccato solo che c’è stato chi ha avuto da ridire dopo lo scatto. Parole che non sono di certo sfuggite e che sono poi sfociate in un’accesa polemica.

Il duro attacco contro Antonella Clerici. “Per me la vera vacanza è così. Senza filtri senza trucco e parrucco senza tacchi né vestiti eleganti né movida”, Antonellina ha accompagnato la foto con queste parole. Versione acua e sapone per Antonella che anche senza make up ottiene centinaia di like. “Con la famiglia, gli amici, i miei cani che amo. In una straordinaria semplicità… Sereno agosto a tutti”, ha aggiunto l’amata conduttrice.

Il duro attacco contro Antonella Clerici dopo la foto acqua e sapone: la replica di Elenoire Ferruzzi

“Stai ancora meglio senza trucco” si legge tra i commenti, “Senza è in certi casi una parola bellissima”, e ancora: “la vera bellezza è questa: senza filtri e con la serenità”. Purtroppo però lo scatto non è andato incontro solo a cascate di cuori e apprezzamenti, perché c’è stato anche chi ha colpito e affondato. Stiamo parlando di Elenoire Ferruzzi che ha così commentato la foto della Clerici riportata in un tweet. “Un uomo”. Insomma, l’ex gieffina non ha avuto di certo troppi peli sulla lingua.

Elenoire Ferruzzi in seguito al commento è andata incontro alla protesta dei fan di Antonellina, che hanno sottolineato quanto quelle parole fossero del tutto inappropriate. La replica? Tutto sembrava tacere ed Elenoire è passata in modalità silenzioso. Poi però ha deciso di intervenire sulla questione: “Tutti a proteggere la signora Clerici (della quale non v’importa nulla e avrà riso) che a parere vostro essere paragonati ad un uomo è un insulto. Pensate che considerazione avete quindi degli uomini”.

Un uomo — elenoire ferruzzi (@elenoireferruz2) August 5, 2023

E ancora: “Tuttavia, dove siete quando io ricevo migliaia di commenti denigranti, offensivi, lesivi sulla mia persona e anche sulla mia famiglia, dove siete voi? Dove sono i giornalisti? Ah ecco le regole valgono solo per voi? Io ovviamente devo stare zitta e subire giusto?”. Poi l’ulteriore chiarimento: “Qualcuno ha detto che dovrei chiedere scusa, io non devo chiedere scusa proprio a nessuno! E semmai lo farà quando tutta l’Italia lo farà con me”, ha concluso Elenoire Ferruzzi.