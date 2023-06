Antonella Clerici è apparsa molto furiosa sui social, dopo aver appreso di una notizia devastante che ha purtroppo causato la perdita di una giovanissima vita. Lei non riesce proprio a capacitarsi del fatto che possano accadere dei drammi del genere, ma purtroppo la realtà è questa e tutti devono convivere con questa. Con il suo messaggio spera sicuramente che possa smuovere le coscienze di coloro che sono imprudenti e che mettono a repentaglio l’incolumità delle altre persone.

Le parole di Antonella Clerici sono state veramente molto dure e fanno subito chiarire quanto sia furiosa per il brutto fatto, che ha lasciato sgomenta l’Italia intera. In particolare, la conduttrice di The Voice Senior ha pubblicato due commenti sul suo profilo Twitter ufficiale e tanta gente ha condiviso le sue affermazioni, che sono stare inevitabilmente molto forti. Ha posto l’attenzione su un mondo, che sembra andare ormai alla deriva.

Leggi anche: “È un addio quello che diamo oggi”. Antonella Clerici, l’annuncio su È sempre mezzogiorno





Antonella Clerici furiosa dopo il fattaccio: “Mondo malato”

Nel primo messaggio su Twitter una Antonella Clerici più furiosa che mai ha dunque detto: “Ma dove andremo a finire? La colpa è anche nostra? Come educhiamo i nostri figli? Possibile che la visibilità, i follower, l’illusione dei social e dei soldi facili porti a tragedie simili? Alterati da cannabis e alcool? E dopo aver ucciso un bimbo di 5 anni riprenderlo con il telefonino“. Ma non è finita qui la sua invettiva contro coloro che hanno provocato questo dramma.

E poi la presentatrice Rai ha affermato ancora: “Un mondo malato, senza speranza dove tutto è lecito, è possibile? Dove i like sono più importanti di una vita, dove si filma la morte come divertimento? Sono costernata…”. La sua reazione è stata successiva al terribile incidente stradale a Casal Palocco, nella capitale Roma, nel quale gli youtuber TheBorderline a bordo di una Lamborghini hanno centrato in pieno una Smart, uccidendo un bambino di 5 anni che era con la madre e la sorella più piccola. E i giovani sembra che stessero partecipando ad una sfida social al momento del sinistro mortale.

Ma dove andremo a finire? La colpa e' anche nostra? Come educhiamo i ns figli? Possibile che la visibilita', i follower, l'illusione dei social e dei soldi facili porti a tragedie simili? Alterati da cannabis e alcool? E dopo aver ucciso un bimbo di 5 anni riprenderlo con il tel — Antonella Clerici⭐️ (@antoclerici) June 16, 2023

Un mondo malato, senza speranza dove tutto e' lecito e possibile? Dove i like sono piu importanti di una vita. Dove si filma la morte come divertimento? Sono costernata… — Antonella Clerici⭐️ (@antoclerici) June 16, 2023

E i follower di Antonella Clerici hanno commentato: “Purtroppo è colpa anche dei genitori”, “Abbiamo grattato il fondo, ma ce ne accorgiamo solo ora?”, “Idem, senza parole”, “Non c’è alcun rispetto per la vita”, “Un mondo senza valori e senza un codice morale”.