Oggi, giovedì 8 maggio, è andata in onda la penultima puntata di È sempre mezzogiorno. La conduttrice Antonella Clerici lo ha annunciato affermando che il programma terminerà domani, in concomitanza della scuola, in vista delle vacanze estive. Ha poi dichiarato: “Domani ci saluteremo con una finalissima meravigliosa, scoppiettante, piena di sorprese, allegria e piena di cuore. A maggior ragione domani seguiteci”.

Inoltre i telespettatori di È sempre mezzogiorno oggi hanno visto come ospite Federico Quaranta, il quale si è spesso collegato in trasmissione durante l’anno per mostrare alcuni luoghi meravigliosi dell’Italia. Antonella Clerici si è complimentata con lui definendolo un ‘figo‘ ed hanno poi precisato di avere un rapporto fraterno. Gli ha anche chiesto quali fossero i suoi progetti per l’estate, ma Federico non ha voluto svelare nulla riguardo i possibili programmi futuri a cui prenderà parte.

È sempre mezzogiorno: Antonella Clerici fa commuovere tutti nella penultima puntata

Nello specifico però in questa puntata di È sempre mezzogiorno c’è stato un momento commovente sia per lo studio che per il pubblico a casa. Antonella Clerici ha infatti voluto precisare che, come in questa, anche nella puntata di domani ci saranno degli addii all’interno del cast. Nello specifico ha detto: “Purtroppo vedrete che oggi diamo degli addii e domani ne daremo altri perché capita che nella vita poi qualcuno faccia delle scelte diverse. Però sempre nel nostro cuore. Parliamo di pane sennò iniziamo a piangere”.

Dunque, mentre Fulvio Marino preparava delle morbide focaccine allo yogurt, la Clerici ci ha tenuto a dedicare questa ricetta proprio a due membri del cast che andranno in pensione. Si tratta di Antonella, produttore Rai, e Luciano, suggeritore. Questo momento ha ovviamente portato alla commozione della stessa conduttrice e del pubblico più affezionato alla trasmissione, il quale aspetta anche di vedere cosa accadrà domani.

Antonella Clerici ha poi voluto concludere la penultima puntata di È sempre mezzogiorno affermando che è finalmente iniziata la vera e propria stagione estiva e quindi è arrivato il momento di poter pensare a prendersi qualche giorno di vacanza, per godersi magari un bel viaggio.