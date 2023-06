Nella giornata di martedì 6 giugno Antonella Clerici ha detto una cosa molto importante a È sempre mezzogiorno, facendo finalmente chiarezza su quale sarà il suo futuro. Sono uscite fuori tante indiscrezioni su di lei e proprio qualche giorno fa aveva fatto una battuta, dicendo: “Ci cacceranno”. Quindi, c’era stata subito tanta preoccupazione da parte del suo pubblico, che ha subito temuto di non ammirarla più nella tv di Stato.

Probabilmente pressata dai telespettatori, Antonella Clerici ha fatto un annuncio a È sempre mezzogiorno, chiarendo ogni aspetto legato al suo futuro. Sapevamo già in anticipo che quella appena iniziata è l’ultima settimana in cui andrà in onda la sua trasmissione, dato che andrà in ferie anticipate a causa anche di acciacchi fisici che non le permettono di essere completamente in forma.

Antonella Clerici, a È sempre mezzogiorno svela il suo futuro

Antonella Clerici, nel corso dell’appuntamento quotidiano con È sempre mezzogiorno, non ha solamente detto cosa farà nel prossimo futuro ma si è anche concentrata sulla puntata in sé, dedicata agli anni Cinquanta: “Oggi esattamente 90 anni fa negli Stati Uniti veniva inaugurato il primo drive in e sicuramente sapete che cos’è, è il cinema all’aperto dove si andava, dove si amoreggiava, lì anche i primi baci le prime cose insomma poi negli anni 50 immaginatevi, si guardava il film”.

Queste le parole della Clerici, la quale ha rivelato che resterà nel programma Rai: “Giorni felici, magari, però non è un caso che io sia vestita un po’ anni ‘50 perché oggi intanto è martedì 6 giugno e mancano soltanto tre puntate al nostro venerdì della finalissima. Quindi, mi raccomando non mancate, state con noi perché poi ci saluteremo e ci rivedremo a settembre. Quindi, è un grande arrivederci”. Fino a venerdì 9 giugno condurrà la trasmissione, poi ci sarà la pausa estiva prima del suo ritorno.

Quindi, i telespettatori possono stare tranquilli: Antonella Clerici resterà anche nella prossima stagione televisiva Rai e probabilmente la vedremo nel piccolo schermo e nella tv pubblica ancora per tanti anni.