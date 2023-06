Importante novità per quanto concerne Arisa. E ad essere coinvolta stavolta è anche la conduttrice televisiva Antonella Clerici in un vortice televisivo sempre più clamoroso. C’è grande curiosità per scoprire cosa farà la cantante nei prossimi mesi, anche se un’idea nuova è emersa in queste ore. Non si sta facendo altro che parlare di lei in quest’ultimo periodo, anche se non sempre di episodi molto positivi. Come successo con le polemiche, legate alle sue dichiarazioni su Giorgia Meloni.

Ma ora per Arisa potrebbero esserci scenari diversi e ancora più suggestivi. E a garantirle tutto questo potrebbe essere Antonella Clerici. Probabilmente non avete ancora capito bene di cosa stiamo parlando, ma la presentatrice Rai ha in serbo una grossa novità. A farne le spese sarebbero altri colleghi dell’insegnante di Amici 22, che avrebbe invece una sorta di promozione importante.

Arisa, novità in arrivo: coinvolta pure Antonella Clerici

A svelare in anteprima la notizia su Arisa, che coinvolge dunque anche Antonella Clerici e la stessa Rai, è stato TvBlog. Nella trasmissione della conduttrice della tv di Stato si sta per apportare un cambiamento significativo ed è stato fatto proprio il nome dell’artista per prendere il posto di illustri cantanti. Lei aveva sin da subito invitato la premier Meloni a non farle favoritismi, quindi ciò che otterrebbe sarebbe guadagnato senza alcun aiutino.

Secondo quanto riferito in queste ore, la Clerici avrebbe deciso di non riconfermare i Ricchi e Poveri nella prossima edizione di The Voice Kids. E al loro posto ci sarebbe Arisa, che affiancherebbe quindi Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio. Ovviamente nulla è ancora ufficiale e le prossime settimane saranno fondamentali. C’è anche chi non sarebbe convinto al 100% del suo nome, proprio alla luce delle mille polemiche scoppiate.

The Voice Kids potrebbe ricominciare a partire dal prossimo autunno, ma nulla è ancora stato stabilito con esattezza. Saranno settimane e mesi decisivi per comprendere cosa accadrà anche nel programma di Antonella Clerici.