Stagione complicata per la Rai, proprio nelle ore scorse è arrivata una notizia su Antonella Clerici che nessuno voleva sapere. Nei giorni scorsi la conduttrice era stata costretta ad annullare la diretta di una puntata di ‘È sempre mezzogiorno’ a causa di un’influenza. Così scriveva: “Ko. Oggi per la prima volta da che ho memoria non sarò con voi. Un febbrone gigantesco da ieri non mi consente di alzarmi dal letto” ha scritto Antonella nella descrizione del post Instagram.

“Spero arrivederci a domani! Wonder woman inizia ad avere cedimenti…”. Tantissimi i messaggi di pronta guarigione arrivati. Antonella è tornata in video ma presto non la vedremo più. C’è una data infatti per il suo addio stagionale ed proprio dietro l’angolo. La decisione è stata presa dalla Rai e non è chiaro il motivo di una scelta che secondo molti è stata particolarmente affrettata.





È sempre mezzogiorno chiude in anticipo: tocca a Eleonora Daniele

Nel dettaglio Antonella Clerici chiuderà la stagione in anticipo. Chiuderà questa stagione televisiva venerdì 9 giugno 2023. Tornerà in onda regolarmente con l’inizio della prossima stagione, a settembre, sempre su Rai 1. Il suo posto però non resterà vacante. Antonella Clerici verrà sostituita dalla sua collega. A dare questa anticipazione è TvBlog in esclusiva che va nei dettagli.

Eleonora Daniele e il suo Storie Italiane andranno a coprire lo spazio vuoto che lascerà È sempre mezzogiorno. Così mentre continuano le indiscrezioni sui prossimi conduttori Rai. il Messaggero fa sapere che Giancarlo Magalli e Claudio Lippi sarebbero pronti a tornare: “Giancarlo Magalli avrà spazio e grande ascolto sul palcoscenico della nuova-vecchia Rai. Claudio Lippi sarà protagonista del ritorno in Rai con una nuova trasmissione. E se si guarda avanti, c’è anche insieme molta attenzione all’amarcord”.

E ancora: “E non c’è nulla di più futuro che il passato, è la convinzione della governance a Viale Mazzini”, scrive il quotidiano romano”. Sempre oggi è arrivata la notizia della denuncia di Rita Della Chiesta dopo gli insulti in rete. La conduttrice era stata additata come “Mafiosa” e “donnaccia” dopo le sue parole su Fazio.