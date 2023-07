Antonella Clerici, le foto dalla vacanza insieme alla figlia Maelle. Dopo l’esame di terza media, alcuni giorni di spensieratezza tra mamma e figlia è proprio quello che ci vuole. Antonella Clerici in vacanza bis, prima con il suo amato Vittorio Garrone e adesso con la splendida figlia Maelle. Un rapporto madre-figlia sicuramente consolidato e complice: la conduttrice dai boccoli d’oro non può che essere fiera della sua Maelle che a partire da settembre comincerà a vivere la nuova esperienza nel liceo classico. Ecco com’è diventata oggi la sua Maelle.

Antonella Clerici in vacanza con la figlia Maelle. Nulla di più sano che trascorrere del tempo in compagnia che più ti ama nella vita: la propria mamma. Dopo aver sostenuto gli esami di terza media, adesso per la bellissima Maelle non può che arrivare del sano relax. Due chiacchiere in compagnia della mamma davanti a un buon piatto è davvero la scelta migliore da prendere.

Antonella Clerici in vacanza con la figlia Maelle: “Che bella signorina!”

Antonella Clerici ha dunque deciso di condividere con i fan uno scatto dalla vacanza insieme alla sua Maelle. “Io e la mia Maelle” ha scritto la conduttrice a corredo dello scatto che ha subito attirato l’attenzione di tutti. Ovviamente oltre alla cascata di cuori da parte dei fan, anche alcune colleghe vip hanno apprezzato la foto. Ecco dunque i cuoricini di Mara Venier e dopo anche quello di Francesca Fagnani, seguiti dal commento di Elisabetta Canalis che ha scritto “che bella signorina”.

Il rapporto tra madre e figlia sembra essere decisamente consolidato e prova ne sono le parole con cui Antonella Clerici di recente ha spiegato qualcosa in più della sua Maelle: “A scuola la chiamavano la figlia della Clerici, come fosse una raccomandata, ma lei con grande tenacia è riuscita a farsi apprezzare”, ha rivelato la Clerici nel corso di una recente intervista. E ancora: “Ha tante amiche e l’anno prossimo farà il classico a Novi, un ottimo liceo pubblico. Lei lo sa: il mio mantra è la cultura rende liberi. E infatti è una ragazza studiosa“.

La conduttrice è solita parlare della figlia e sottolineare quanto sia orgogliosa di lei. In occasione del 13esimo compleanno, la Clerici ha scritto per Maelle: “Sei una ragazza speciale, sensibile, ironica, adorabile. Vorrei poter fermare il tempo per tenerti stretta ma amo vederti crescere e intraprendere nuove strade lasciandoti libera di esprimerti e vigilando da lontano. Sono fiera di te e ti voglio un bene immenso, l’amore della mamma. Auguri”. Il post su Instagram – dove sono prese tutte le foto di questo articolo – dedicato alla figlia ha collezionato una marea di like.