Andrea Zenga, polemica per il messaggio Whatsapp inquadrato per sbaglio dalla fidanzata Rosalinda Cannavò. Ma andiamo con ordine. Andrea e Rosalinda si sono conosciuti e innamorati un anno fa all’interno della casa del Grande Fratello Vip e a febbraio è arrivato l’anello di fidanzamento.

Il figlio di Walter Zenga ha regalato all’attrice un anello con ben 16 brillanti, non badando decisamente a spese. Rosalinda, conosciuta artisticamente anche come Adua del Vesco, ha mostrato il gioiello in collegamento a Casa Chi per poi pubblicare sul suo account Instagram alcune foto in compagnia del fidanzato e una dedica speciale per il primo anno trascorso insieme (i due si sono fidanzati il giorno dopo San Valentino.





Andrea Zenga, polemica per il messaggio Whatsapp

“E chi se lo sarebbe aspettato che a distanza di un anno da quel primo bacio, in un contesto del tutto insolito, ci saremmo ritrovati qui. Un anno di emozioni travolgenti, risate, bisticci, e grandi cambiamenti. Solo una cosa non è cambiata da quel 15 febbraio: NOI SEMPRE INSIEME”, ha scritto Rosalinda Cannavò sui social per festeggiare il fidanzamento con Andrea Zenga.

Andrea Zenga, polemica per il messaggio Whatsapp. Il figlio di Walter Zenga è finito nell’occhio del ciclone per una ‘piccola’ gaffe fatta dalla fidanzata Rosalinda Cannavò durante una diretta su Instagram proprio in compagnia con Andrea Zenga. Un dettaglio inquadrato per sbaglio ha fatto infuriare i fan dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

non andr34 z3ng4 che si fa sgamare rispondendo ad un messaggio da parte della sua agenzia che lo invita a salutare i suoi follower nelle storie



MÆ IN MÖDÕ DËL TÜTTŒ SPØNTÆNËŒ pic.twitter.com/7NhdCaI2Ek — cheverguenza (@iosonoestanca_) May 25, 2022

Mentre Rosalinda Cannavò faceva una diretta Instagram e parlava con i suoi fan, ha spostato l’inquadratura verso il fidanzato e per sbaglio ha inquadrato anche il suo cellulare. Ed è in questo momento che i fan hanno letto la chat Whatsapp in cui la nota l’agenzia di Andrea Zenga lo invitava a salutare i suoi follower nelle storie. Un dettaglio che ha fatto infuriare i suoi follower, stupiti della richiesta fatta dall’agenzia e quindi delusi dal comportamento dell’ex gieffino, che farebbe certe cose solo perché richieste dall’agenzia.

“Siamo stati cacciati”. Disavventura per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga