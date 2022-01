“Ora siamo in tre”. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, la famiglia si allarga: l’annuncio

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si amano alla follia. Da quando si sono conosciuti e fidanzati grazie al ‘GF Vip 5’, non si sono mai lasciati un attimo e adesso hanno anche annunciato un’importantissima novità. Commozione ed entusiasmo nei loro seguaci di Instagram, che hanno immediatamente fatto gli auguri alla coppia per questa novità. La loro famiglia si è infatti allargata per la gioia di tutti. Con due foto emblematiche hanno fatto vedere a tutti il nuovo arrivato, davvero molto dolce.

Rosalinda Cannavò era intervenuta recentemente per dire la sua sull’attuale edizione del relity show. E aveva puntato il dito contro la principessa etiope Lulù Selassié: “Mancanza di rispetto per i conduttori e i telespettatori, è un’esagerazione pazzesca. Ma a cosa stiamo assistendo?”. Si era infastidita quando la gieffina aveva deciso di correre in bagno e aveva iniziato a usare parole molto forti. Per quel motivo era stata disposta la sua nomination d’ufficio. Il tutto era successo prima di Natale.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno pubblicato lo stesso post sui rispettivi profili Instagram e hanno postato la seguente didascalia: “Zengavò + 3. Benvenuto a casa CHINU”. Un annuncio che ha lasciato tutti a bocca spalancata. I due piccioncini hanno preso infatti una decisione importante, quella di accogliere nella loro abitazione un animale molto amato da tutti. E inevitabilmente sono stati scritti tantissimi messaggi da parte dei loro ammiratori, che sono rimasti davvero entusiasti.





Ad aver allargato la famiglia di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga un meraviglioso cane nero che si chiama appunto Chinu. Queste le principali reazioni dei fan degli ex vipponi: “Che meraviglia, accudire un animale già da piccolo è come avere un figlio da proteggere e amare”, “Chinu è entrato in una famiglia piena d’amore, che bella famiglia”, “Ragazzi, ma così ci fate sciogliere. La famiglia si allarga e vi avviso che Chinu mi ha preso il cuore”, “Ma è davvero bellissimo”, “Non ho parole, belli tutti e tre”.

L’estate scorsa i due fidanzati erano stati criticati molto. Questo quanto riferito da Alessandro Rosica sulla coppia Andrea Zenga-Rosalinda Cannavò: “Il problema non è lui. Andrea è un ragazzone buono e dolce, il problema è lei. Stratega al 1000 per 1000. Rosafinta prima o poi la tua maschera cadrà. Rispetto il tuo passato ma non il tuo presente. Tempo al tempo”.