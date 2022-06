“Quarto figlio per la bella coppia vip”. Dopo tre maschietti, arriva la tanto desiderata bambina

Quarto figlio in arrivo per la coppia Vip. Lui calciatore, lei influencer apprezzatissima, entrambi due professionisti del proprio settore eppure anche uniti dall’amore per la famiglia e per progetti che non sembrano avere nessuna intenzione di arrestarsi La notizia della quarta gravidanza fa il giro del web in poche ore.

Stiamo parlando proprio di Alvaro Morata e della splendida Alice Campello, pronti ad accogliere in famiglia il quarto bebè. Secondo alcune indiscrezioni giunte all’esperta di gossip Deianira Marzano non ci sarebbero dubbi a riguardo.





Alvaro Morata e Alice Campello, quarto bebè in arrivo. L’indiscrezione

A diffondere la notizia della quarta docle attesa per Alice Campello e Alvaro Morta, l’esperta di gossip attraverso alcune storie Instagram che hanno mostrato un messaggio ricevuto in merito alla gravidanza in corso. Notizie che stando a quanto riferito sembrano essere più che certe. (Alvaro Morata, insulti contro la moglie Alice).

Ma non solo la dolce attesa. Stando alle idniscrezione trapelate pare che Morata e Alice Campello accoglieranno presto una femminuccia. Notizie che al momento non sono ancora andate incontro alla conferma di mamma e papà ma che sicuramente alzano l’asticella della curiosità in molti fan. Una notizia lieta per la coppia dopo un periodo decisamente turbolento.

Insieme dal 2014, poi marito e moglie nel giugno del 2017, Alvaro Morata e Alice Campello non hanno atteso molto per mettere su famiglia. Ecco arrivare i gemellini Leonardo e Alessandro, nati a luglio del 2018, e poi anche Edoardo accolto dall’amore di mamma, papà e fratellini nel 2020. E la notizia di un fiocco rosa da appendere alla porta suona proprio come un sogno tanto atteso. Lo avrebbe detto proprio Alice nello studio di Silvia Toffanin. Non resta che aspettare che mamma Alice e papà Alvaro si pronuncino a riguardo.

