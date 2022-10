Alex Belli e Delia Duran, il matrimonio salta: niente nozze in vista per la coppia. Mai come questa volta vale la pena dire che l’amore non basta. Della coppia che ha fatto discutere all’interno del Grande Fratello 6 si è parlato nei giorni scorsi. A tirare fuori il loro nome era stata Antonella Fiordelisi. L’ex di Francesco Chiofalo ha confidato a Edoardo Donnamaria la proposta ricevuta da Alex Belli. Ha specificato di averla rifiutata perché non interessata: “Mi ha proposto una cosa a tre, gli ho detto di no. È vero, non ho problemi a dirlo. Con Delia”.



“Sono bravissima, però. Sono simpaticissima, divertenti. Loro hanno un amore libero. Lo sai, no? Gli ho detto che non sono mai stata con una donna”. E ancora: “Quando vorrò stare con una donna, gli farò sapere”. Donnamaria ha commentato: “Ma dillo a me, no?”. Ma, registrata l’espressione infastidita di lei, ha immediatamente fatto marcia indietro: “Poi io ti dirò di no perché non voglio condividerti con nessuno però dillo a me”.

Alex Belli e Delia Duran, il matrimonio salta: lei non ha ottenuto il divorzio



Tornando al matrimonio, a rivelare la bomba è Alberto Dandolo sulle colonne di Oggi: ha rivelato che i due starebbero prendendo in seria considerazione la possibilità di sposarsi civilmente, anche se al momento pare sia davvero complicato. Il motivo? Delia non sarebbe ancora riuscita ad ottenere il divorzio dal suo ex marito: “Ha una pratica di divorzio assai complicata con l’ex marito, l’imprenditore Marco Nerozzi…”.



In attesa di quello che succederà la coppia pare stia cercando un figlio da qualche tempo. Al settimanale Nuovo la modella venezuelana ha raccontato: “Il dottore ha detto che bisogna pazientare fra un rapporto e l’altro, in modo da far aumentare la concentrazione di spermatozoi e favorire così il concepimento. Alex e io siamo molto passionali: ammetto che soffriamo parecchio per il limite che ci ha imposto lo specialista”.



Intanto Delia Duran guarda al futuro, anche professionale, con serenità. La modella è diventata anche stilista. Poche settimane fa è stata infatti protagonista assoluta all’evento Pin Up Stars a Milano Marittima, dove il famoso brand di beachwear ha inaugurato un nuovo negozio monomarca. La sua capsule collection per il marchio, la linea Delia Duran XXX, è andata sold out.

