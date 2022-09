I vipponi possono uscire dalla Casa. È questa una delle novità del GF Vip 7, il reality show condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli (per lei si tratta di un ritorno dopo la partecipazione, sempre come opinionista) alla scorsa edizione, quella vinta da Jessica Selassié.

Tra le novità di quest’anno l’identità dei concorrenti che il 19 settembre varcheranno la porta rossa. Al momento, dall’account ufficiale del GF Vip 7, solo due i vipponi confermati: l’esperto di moda e opinionista Giovanni Ciacci (fortemente voluto da Alfonso Signorini) e la cantante Wilma Goich.





I vipponi possono uscire per votare: la novità del GF Vip 7

A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione del GF Vip 7, Alex Belli – concorrente della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini – ha pubblicato un video che a molti è sembrato uno spoiler su una delle prossime protagoniste del reality show: si tratta di Elenoire Ferruzzi, volto noto ai navigatori del web.

I vipponi potranno uscire dalla Casa del GF Vip 7, ma potranno farlo solo in una occasione, quella delle elezioni politiche che si svolgeranno domenica 25 settembre 2022, dalle ore 7 alle ore 23, per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La grande novità è stata annunciata da Alfonso Signorini sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, in cui ha parlato della nuova edizione che prenderà il via lunedì 19 settembre su Canale 5.

In occasione delle elezioni i vipponi possono uscire dalla Casa del Grande Fratello Vip per votare, ma a una condizione, quella di rispettare la quarantena. “Chi vorrà potrà andare tranquillamente a votare il 25 settembre ma poi salterà una puntata per fare la quarantena (5 giorni), perché continueremo ad applicare i controlli di sicurezza anti-Covid”, ha detto il direttore di Chi a Tv Sorrisi e Canzoni.

