Giovanni Cicci al GF Vip 7. Per il momento l’esperto di moda è l’unico concorrente ufficiale della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. L’unico, perché per volere del conduttore e giornalista che tornerà in televisione il 19 settembre l’identità degli altri vipponi verrà svelata solo quando varcheranno la famosa porta rossa.

E c’è un motivo preciso. A spiegarlo sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni è proprio Alfonso Signorini: “Il tema della sieropositività lo sento molto perché in Italia c’è un’enorme ignoranza a riguardo. Identificare una patologia con un orientamento sessuale è la cosa più sbagliata. Parlarne in un programma come il nostro è importante anche per sconfiggere un’ignoranza di fondo”.





Giovanni Cicci al GF Vip 7: unico concorrente ufficiale

“La sieropositività è spesso considerata l’anticamera della morte – ha spiegato ancora Signorini – perché siamo tutti figli degli anni ’80. Dire che oggi un sieropositivo può fare una vita normale e ha aspettative uguali a quelle di una persona sana è fondamentale. Certo, con i dovuti paletti, che significa dipendere da medicine invasive che vanno assunte per sempre. Però è anche vero che chi si cura non ha carica virale. E poi Ciacci è un tale istrione che sicuramente farà un bellissimo GF Vip”.

Giovanni Cicci arriva al GF Vip 7 e al momento è l’unico concorrente ufficiale. Perché questa decisione? E come hanno reagito gli altri concorrenti? “Nessuno si è tirato indietro. – ha raccontato ancora il conduttore – Sono voluto uscire per tempo con questa tematica proprio per garantire la massima libertà di scelta ai concorrenti. Per fortuna tutti hanno capito che non c’è ragione di avere paura”.

Insieme a Giovanni Ciacci, al GF Vip 7 saranno ben 23 i vipponi a varcare la famosa porta rossa della casa. In queste ore Alex Belli – concorrente della sesta edizione del reality – ha pubblicato un video che a molti è sembrato uno spoiler su una delle protagoniste del GF Vip 7: si tratta di Elenoire Ferruzzi, chiamata da Belli “supervippona”. Anche lei entrerà nella casa? Lo scopriremo solo il 19 settembre.

