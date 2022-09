Clamoroso episodio che coinvolge il GF Vip 7. Infatti, nelle ultime ore l’ex concorrente Alex Belli avrebbe commesso una gaffe annunciando il nome della nuova concorrente. Si è infatti fatto vedere con lei e ha usato un termine, che per gli utenti non ha bisogno di ulteriori spiegazioni. E chissà come l’avrà presa Alfonso Signorini, che avrebbe voluto tenere nascosti tutti i nomi almeno fino al prossimo 19 settembre, quando prenderà il via il reality show. Un vero e proprio colpo di scena a causa dell’attore.

Al GF Vip 7 si sa che ci saranno sicuramente Giovanni Ciacci e Wilma Goich, ma per il resto siamo solo nel campo delle ipotesi. E ora Alex Belli potrebbe aver rovinato una delle sorprese di Signorini, svelando il nome della nuova concorrente che varcherà la fatidica porta rossa. Il conduttore ha inoltre fatto sapere in una recentissima intervista che ci saranno variazioni importanti per quanto concerne studio e casa. La nuova edizione della trasmissione si preannuncia ricca di dettagli molto interessanti.





GF Vip 7, Alex Belli svela per errore nome della nuova concorrente?

Ebbene sì, nelle ultime ore il GF Vip 7 è stato travolto da questo ipotetico spoiler di Alex Belli, che involontariamente potrebbe aver fatto il nome della nuova concorrente del programma di Canale 5. Anzi, il pubblico ormai ne è certo e anche se ci dovessero essere smentite, in pochi ci crederebbero. Il partner di Delia Duran si è recato nella clinica dell’ex vippone Giacomo Urtis e ha incontrato questo personaggio molto noto e discusso. E lui ha scherzato con lei, lasciandosi scappare qualcosa di troppo.

Alex Belli ha fatto finta di essere un medico, pronto a operare chirurgicamente e a fornire una consulenza ai pazienti della clinica di Giacomo Urtis. Sul lettino era presente Elenoire Ferruzzi e lui si è rivolto a lei definendola una super vippona, quindi confermando implicitamente che sarà al GF Vip 7. Dopo aver visionato il filmato della durata di pochi secondi, i telespettatori si sono convinti quasi al 100% che la Ferruzzi sarà una delle protagoniste del programma. Non resta che pazientare ancora un po’.

questa cosa per me vale come conferma al gfvip pic.twitter.com/ElKDn6DeUZ — BEmme🅱️ (@cicisboh) September 5, 2022

L’utente che ha postato il filmato su Twitter ha commentato: “Questa cosa per me vale come conferma al GF Vip”. Elenoire Ferruzzi è un’artista e icona transessuale molto apprezzata e nota nel mondo LGBTQ+. In passato è stata molto grave a causa del coronavirus e per tre mesi e mezzo è stata costretta in un letto di ospedale. Adesso potrebbe dare il meglio di sé al GF Vip 7.

