Pronta la rivoluzione al GF Vip 7. Ad anticipare succose novità sull’imminente nuova edizione del reality show, è stato il conduttore Alfonso Signorini in un’intervista. Ha deciso di dialogare con Tv Sorrisi e Canzoni e qui è sceso nei dettagli non soltanto sulla composizione del cast, con i nuovi concorrenti che dunque prenderanno parte al programma, ma anche sulla casa in cui vivranno i vipponi e anche sullo studio, dove insieme a lui ci saranno anche le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Il GF Vip 7 vuole stupire ancora e Alfonso Signorini si aspetta comunque risultati importanti in termini di ascolti. Se tra l’altro le cose dovessero andare come sperano i vertici di Mediaset, la trasmissione potrebbe avere una durata davvero enorme per la gioia dei telespettatori. Finora sappiamo con esattezza che ci saranno Giovanni Ciacci e Wilma Goich, per il resto ci sono tantissime indiscrezioni ma anche poche certezze ufficiali. Andiamo a scoprire insieme che tipo di rivelazioni ha fatto il presentatore.





GF Vip 7, Alfonso Signorini annuncia molti cambiamenti

Per il GF Vip 7 dobbiamo aspettarci cambiamenti notevoli e ad annunciarli, a pochi giorni dall’avvio del programma, è Alfonso Signorini. Innanzitutto, sono state confermate le voci che fanno riferimento alla presentazione ufficiale dei nuovi concorrenti direttamente a partire dalla prima puntata del 19 settembre. Non ci saranno altri comunicati precedenti. I gieffini potranno inoltre votare alle elezioni politiche del 25 settembre, infatti “chi vorrà potrà andare a votare e salterà una puntata per fare la quarantena”.

A Tv Sorrisi e Canzoni Alfonso Signorini ha anche riferito che ci saranno novità per quanto riguarda lo studio e la casa: “Lo studio sarà molto diverso, il pubblico si alzerà, ci sarà una gradinata e sarò in mezzo ad una sorta di arena. Altra novità: il GF Vip si aprirà in modo importante al mondo dei social e lo farà in diretta. La casa sarà nuova e molto più grande, come anche il giardino. Ci saranno due aree esterne, ma avrà sempre un solo bagno e una piscina. Ci sarà ancora anche la suite”, ha aggiunto.

Per quanto concerne la durata del GF Vip 7, Alfonso Signorini si è limitato a dire: “Durante la presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi ha detto che spera che questa sia l’edizione più lunga. Anche se apprezzo le sue parole, bisogna fare i conti con il gradimento del programma”. Quindi, sarà fondamentale il pubblico per capire se il reality proseguirà per tanti mesi.

