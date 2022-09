GF Vip, grandi novità in vista dello start del programma. Alfonso Signorini ha ripreso a pieno ritmo l’organizzazione del cast della trasmissione, passando in rassegna tutti i nomi Vip che potranno rendere la nuova stagione del reality ancora più interessante. E spunta un altro nome.

GF Vip 7, secondo concorrente pronto a prendere parte al programma. Conto alla rovescia fino al 19 settembre quando canale 5 torna a dare apppuntamento fisso con il reality show di Alfonso Signorini. E si alza l’asticella delle aspettative in vista dello start. Nuovi concorrenti più che attesi pronti a ‘salire a bordo’.





GF Vip 7, secondo concorrente ufficiale svelato: “Entra a 76 anni nella casa”

A svelare in anteprima il nome del secondo concorrente ufficiale del GF Vip Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni. Infatti oltre a Giovanni Ciacci, ufficializzato sulle pagine del settimanale Chi, varcherà la celebre Porta Rossa anche Wilma Goich, 76 anni. (GF Vip 7, spuntano due nomi importanti).

Ma anche un’altra novità svelata sul programma. Lo stesso direttore di Tv Sorrisi e Canzoni ha annunciato che quest’anno il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip non apparirà in copertina per un motivo mirato.

“Dei 24 concorrenti si sanno già i primi due, uno è Giovanni Ciacci, l’altro è Wilma Goich. Per gli altri 22 nomi dovremmo aspettare la sera del 19 settembre dove verranno presentati volta per volta. L’intervista ad Alfonso sul numero di questa settimana è irresistibile”, si apprende.

