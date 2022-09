“Un anno fa, a casa”. Ilary e Totti, scoperti gli altarini. Prima della separazione ufficiale

Totti e Ilary erano già separati e non da poco. Si continua a parlare di quello che è senza dubbio il gossip dell’estate 2022: l’addio tra l’ex captano della Roma e la conduttrice dell’Isola dei Famosi. Da tempo si parlava di una crisi, della comparsa di Noemi Bocchi al fianco del Pupone, ma la voce è sempre smentite dai due.

La prima smentita era arrivata con una storia di Instagram in cui Ilary Blasi riprendeva Francesco Totti che chiedeva ai giornalisti di lasciare in pace la famiglia, poi quella pubblica, in televisione, quando la conduttrice dell’Isola dei Famosi commentava come fake news la notizia della relazione extraconiugale di Totti con la giovane Noemi Bocchi.





Totti e Ilary erano già separati in casa

Niente di più falso, perché a luglio è arrivata la notizia dell’addio con due comunicati stampa all’agenzia Ansa in cui, ufficialmente, Francesco Totti e Ilary Blasi annunciavano la separazione dopo vent’anni di storia. Non solo Totti, anche Ilary avrebbe avuto alcune conoscenze in questo tempo. Come riportato qualche settimana fa da Oggi.

“Se è vero che Totti ha, da tempo, una storia con Noemi Bocchi, è vero che Ilary, in questi mesi, non sarebbe rimasta da sola. Non c’è un nome, ma ci sarebbe un profilo, forse perché è stata più scaltra di Totti: se lui, con Noemi, si è fatto vedere in giro per l’Europa, la sua ormai ex moglie no. Ma anche lei avrebbe (o avrebbe avuto) un compagno: un ragazzo di poco più giovane, personal trainer romano di base a Milano, già ex di alcune influencer”, si leggeva sul settimanale. E questo è stato possibile perché Totti e Ilary erano già separati da tempo, almeno un anno. A farlo sapere La Repubblica, che cita alcune fonti vicine all’ex coppia.

“Francesco Totti e Ilary Blasi hanno vissuto separati in casa per mesi e mesi, poco meno di un anno. A rivelarlo sono fonti vicine alla (ormai ex) coppia d’oro di Roma. – si legge su la Repubblica – E la rivelazione rischia di avere un peso nell’ormai annunciatissima controversia legale che aspetta i due in questo inizio settembre, per la quale l’ex capitano della Roma ha convocato nella sua villa di Sabaudia la “regina” dei matrimonialisti, Anna Maria Bernardini de Pace”.

“È arrivata a casa sua”. Totti e Ilary Blasi: la scoperta, il momento più delicato è questo