“È arrivata a casa sua”. Totti e Ilary Blasi: la scoperta, il momento più delicato è questo

Il gossip dell’estate continua a regalare nuovi particolari. Si tratta della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Quella che sembrava una coppia inossidabile si è sfaldata ed è bastato un comunicato stampa per far crollare tutto. Dopo 17 anni di matrimonio e tre figli, i due si sono detti addio e da quel momento è iniziata la caccia per capire i motivi della separazione. Sostanzialmente il gossip su di loro non ha mai mollato la presa. Le ultime notizie riguardano il messaggio vocale che l’ex capitano della Roma avrebbe inviato ad Alex Nuccetelli, l’uomo che li ha fatti conoscere.

“Lo sai, per me guai a chi mi tocca Ilary, perché resta sempre mia moglie, ok ex moglie, la madre dei miei figli. Capirai, dopo venti anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo. Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei mai allontanato, questo è scontato”, questa la dichiarazione pubblicata dal Corriere della Sera e attribuita a Francesco Totti.





Totti Ilary separazione, la strategia dell’ex capitano della Roma

Nel frattempo i due ormai ex coniugi si avviano verso la separazione. L’obiettivo sarebbe quello di arrivare ad un accordo consensuale. Ma la strada è piena di ostacoli. Se Ilary Blasi dovesse insistere per trasferirsi a Milano insieme alla piccola Isabel, Francesco Totti si opporrà. Inoltre il culmine della tensione si raggiungerebbe nel caso in cui la conduttrice decidesse di andare in tv dall’amica Silvia Toffanin a raccontare i dettagli della fine del suo matrimonio, scelta che farebbe saltare ogni proposito di tregua.

Francesco Totti ha scelto come avvocato matrimonialista l’esperta Annamaria Bernardini De Pace. Stando a quanto riporta Repubblica, la legale è stato a Sabaudia, luogo dove solitamente Francesco Totti trascorre le vacanze: “La mattina la legale è in spiaggia con la famiglia, in prima fila nello stabilimento dell’Oasi di Kufra, hotel di lusso in cui alberga sul litorale pontino. Al pomeriggio, invece, non si vede più: è con il Pupone, in camera di consiglio, a prendere appunti sulla fine della relazione con la conduttrice. Perché il limite tra una separazione consensuale e una lite in tribunale è sempre molto labile”.

Ilary Blasi non era preparata alla separazione in base a quanto raccontano le amiche della conduttrice. Lei stessa era stata a diffondere il filmato con cui l’ex capitano della Roma smentiva il tradimento e chiedeva ai giornali di non parlare della sua famiglia. “Lei nell’ultimo periodo è stata spesso a Milano per lavoro, lui preso dal calciotto e dalla sua agenzia sportiva. Alti e bassi, certo. Ma Ilary non si aspettava una fine del genere”. Insomma Francesco Totti e l’avvocato studiano la strategia da adottare nelle prossime settimane. Il timore per il Pupone è che Ilary Blasi possa decidere di confidarsi in diretta tv nel salotto dell’amica Silvia Toffanin. “Un’opzione che Totti preferirebbe decisamente scartare ma su cui ha lavorato in questi giorni con i suoi avvocati Bernardini de Pace e Antonio Conte”.

“Sono spuntate delle foto”. Ilary Blasi, gli scatti bollenti del suo passato. Parla il fotografo