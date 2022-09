Ilary Blasi, il retroscena prima del successo in televisione. Nelle ultime settimane il nome della conduttrice non fa che essere associato alle turbolente dinamiche sentimentali che hanno portato alla rottura con Francesco Totti. Ma sul magazine Di Più Tv ecco alcune scattate da Angelo Genovese che mostrano la conduttrice prima del successo conseguito sul piccolo schermo.

Ilary Blasi, il retroscena dal passato. La nota conduttrice televisiva ha lasciato alle sue spalle un capitolo di vita che ha segnato i primi passi nel mondo dello spettacolo. A raccontare il retroscena il fotografo Angelo Genovese, in seguito alle foto apparse sulle pagine del settimanale Di Più TV che ritraggono Ilary ancora giovanissima.





Ilary Blasi, il retroscena dal passato nel racconto del fotografo

Modella? Ebbene si, il fotografo racconta: “Era agli inizi. Malgrado avesse partecipato a Miss Italia e fatto qualche pubblicità lei voleva fare l’attrice. Venne da noi per un book fotografico intorno al 2000, era bellissima, una di quelle ragazze che mentre la fotografi ti dici questa lascia il segno”. (Ilary Blasi, un video e subito occhi fissi su di lei).

“All’inizio posava in biancheria intima o in vesti succinte, vedo non vedo. Era strepitosa. Il produttore del sito a un certo punto chiese di più. Volle osare con lei più scoperta”. Ilary Blasi davanti a quella proposta accettò: “Non fece una piega dopo che le fu fatta un’offerta economica ottima, otto milioni di lire a servizio e la garanzia che non ci sarebbe mai stato un nudo integrale e volgare”.

Poi un altro retroscena emerso nel racconto del fotografo quando ha incontrato Ilary Blasi in compagnia di Francesco Totti: “Io la salutai, le sorrisi, ma lei non mi rispose. Forse le ricordavo un periodo da modella di foto che oggi vorrebbe cancellare“.

