GF Vip, ex Non è la Rai e noto attore nel cast. Ormai manca davvero poco al via della nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Orietta Berti e Sonia Bruganelli saranno le opinioniste mentre a Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli è stato affidato il GF Vip Party condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi nella scorsa edizione. Tante indiscrezioni, invece, sui concorrenti: l’unico ufficiale è Giovanni Ciacci, ma su alcuni si può già… scommettere.

Tra gli ultimi indizi svelati c’è chi ha intravisto Paolo Angiolini, fratello del più noto Giovanni già visto al GF nonché ex di Michelle Hunziker. Dagli altri indizi sono inoltre emersi i nomi di Edoardo Donnamaria, Charlie Gnocchi, Antonino Spinalbese, Patrizia Groppelli, George Ciupilan, Antonella Fiordelisi, Wilma Goich, Gegia, Pamela Prati, Elenoire Ferruzzi e Ginevra Lamborghini. In queste ultime ore altre indiscrezioni…





Due vip molto amati al Grande Fratello Vip 7

Secondo thePipol_tv due vip molto seguiti e amati dal pubblico varcheranno la fatidica porta rossa. Sulla pagina Instagram leggiamo nel post: “Clamoroso: un volto amatissimo ex ‘Non è la Rai’ arruolata per la casa. Con lei anche un grande attore”. Al momento non ci sono ulteriori dettagli, ma ovviamente i follower si sono scatenati e allora è già possibile avere un’idea di chi potrebbe finire nel reality di Canale 5.

In tanti hanno provato a indovinare chi sarebbero i due concorrenti. Molto gettonati i nomi di Cristina Quaranta e Gianmarco Tognazzi. La prima dopo l’esperienza a Non è la Rai ha lavorato un po’ in tv, l’abbiamo vista anche come velina a Striscia La Notizia. Poi, dopo l’Isola dei Famosi e la fine del matrimonio, ha attraversato un periodo molto difficile caratterizzato dalla depressione: “Mi vennero in soccorso mia figlia, mia madre e mia sorella. Anche Laura Freddi, che avevo conosciuto a Non è la Rai, mi aiutò molto” ha raccontato in un’intervista.

Il secondo è figlio d’arte e ha recitato in moltissime pellicole come “A casa tutti bene”, “Tutta colpa di Freud” e “Ritorno al crimine”. Accanto al suo nome, comunque, sono stati fatti anche quelli del fratello Ricky, di Luca Ward e Claudio Gioè. Impossibile sciogliere subito i dubbi, per farlo bisognerà attendere lunedì 19 settembre quando ci sarà la prima attesissima puntata.

