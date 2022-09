Un vero e proprio colpo di scena potrebbe materializzarsi al GF Vip 7. L’inizio del reality show è ad un passo, infatti dal 19 settembre scopriremo chi entrerà nella Casa più spiata d’Italia. Quest’anno Alfonso Signorini ha preferito essere più misterioso, dando solamente degli indizi, senza ufficializzare i nomi fatta eccezione per Giovanni Ciacci. Ora il nuovo concorrente potrebbe arrivare dal passato, visto che un noto personaggio di 81 anni ha chiesto ufficialmente al conduttore di riportarlo nel programma.

Al GF Vip 7 Alfonso Signorini potrebbe dare spazio, in veste di nuovo concorrente, ad un ex partecipante. Finora il suo nome non era uscito fuori, ma questa autocandidatura potrebbe cambiare gli scenari. Potrebbe esserci inoltre Patrizia Rossetti. Nella breve clip si mostrano i piedi della concorrente con uno smalto particolare. La didascalia recita: “Se la sua arma vincente è la schiettezza, nella Casa dirà la sua senza peli sulla lingua…”. Nel video leggiamo “Sincera, forse troppo!”. Ad associare Patrizia Rossetti al video di presentazione è stata la pagina Instagram Reality Edition.





GF Vip 7, la richiesta ad Alfonso Signorini da un aspirante nuovo concorrente

Questo vip, che vorrebbe prendere parte al GF Vip 7, si è rivolto direttamente ad Alfonso Signorini dalle pagine del magazine Vero. Nonostante sia arrivato alla veneranda età di 81 anni, non ha alcuna voglia di mollare e anzi è pronto a rimettersi in gioco come nuovo concorrente. Bisognerà capire se le idee del conduttore combaceranno o meno. Lo capiremo ufficialmente a partire dal 19 settembre, anche se non è ovviamente da escludere che altri vipponi possano essere scelti successivamente.

A Vero è intervenuto l’attore Fabio Testi: “Sì, sarei pronto a partecipare nuovamente. Per me è stata un’esperienza divertente, ti arricchisce molto il fatto di vivere a stretto contatto. Bello condividere questi spazi, si vive in verticale tutti insieme, giovani e vecchi”. Quindi, l’avventura nel reality show di Canale 5 è stata molto importante per lui, a tal punto da volerla ripetere al più presto. Il pubblico sicuramente apprezzerebbe il suo ritorno, ma occorrerà vedere se Alfonso potrà davvero dargli spazio.

Fabio Testi, nato a Peschiera del Garda (Verona) il 2 agosto del 1941, ha iniziato la sua carriera nel lontano 1966. La sua prima esperienza notevole come attore è datata 1970 col film Il giardino dei Finzi Contini. Ma è stato protagonista anche in tv nella fiction Il falco e la colomba e nel film Colpo di fulmine per nominare due esperienze. Nel 2020 è stato concorrente del Grande Fratello Vip.

“L’abbiamo riconosciuta”. Nella Casa del GF Vip 7 entra la conduttrice, il dettaglio dei piedi è stato scoperto