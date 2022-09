“L’abbiamo riconosciuta”. Nella Casa del GF Vip 7 entra la conduttrice, il dettaglio dei piedi è stato scoperto

Patrizia Rossetti al Grande Fratello Vip 7. Il pubblico ne è convinto. Della conduttrice come concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini si era già parlato in tempi non sospetti. Regina delle televendite e reduce dall’esperienza come opinionista a Detto Fatto su di lei Deianira Marzano aveva detto: “Ragazzi Patrizia è una probabile concorrente del Grande Fratello Vip”.

Oggi sembrano non esserci più dubbi. C’è infatti chi associa Patrizia Rossetti al settimo indizio reso noto dalla pagina ufficiale del GF Vip. Nella breve clip si mostrano i piedi della concorrente con uno smalto particolare. La didascalia recita: “Se la sua arma vincente è la schiettezza, nella Casa dirà la sua senza peli sulla lingua…”.





È Patrizia Rossetti la vip del settimo indizio

Nel video leggiamo “Sincera, forse troppo!”. Ad associare Patrizia Rossetti al video di presentazione è stata la pagina Instagram Reality Edition. Anche la pagina GrandeFratelloVipNews è arrivata alla stessa conclusione: “Patrizia Rossetti è la vip misteriosa del 7°indizio pubblicato dal profilo ufficiale del #GFVIP . Ci sono 2 prove che fanno pensare al suo nome: Nel video ha lo stesso smalto rosso nelle unghie dei piedi. Nel video ha lo stesso smalto rosa nelle unghie delle mani”.

Proprio Patrizia Rossetti poco tempo fa dichiarava: “Ammetto che le possibilità ci sono. Magari potrei entrare nella Casa durante il reality show. Alfonso fammi entrare! Sono curiosa di confrontarmi con altre persone. Poi sarebbe tipo una prigione dorata e, siccome io amo molto la mia libertà, potrebbe essere una bella sfida con me stessa. Il mio carattere tosto. Ho l’età giusta per mettere sugli attenti determinate persone. Potrei incontrare al massimo un toy boy, e l’idea non mi piace. Ma se mi dovessi innamorare di qualcuno non avrei problemi a mostrare il mio sentimento”.

Patrizia Rossetti è la vip misteriosa del 7°indizio pubblicato dal profilo ufficiale del #GFVIP .

Ci sono 2 prove che fanno pensare al suo nome:

• Nel video ha lo stesso smalto rosso nelle unghie dei piedi.

• Nel video ha lo stesso smalto rosa nelle unghie delle mani. pic.twitter.com/FhhrOkETOY — Grande Fratello Vip (@gfvipnews_) August 31, 2022

A questo punto oltre a Giovanni Ciacci, unico concorrente ufficiale, nella Casa del GF Vip 7 dovrebbero entrare: Edoardo Donnamaria, Charlie Gnocchi, Antonino Spinalbese, Patrizia Groppelli, George Ciupilan, Antonella Fiordelisi, Wilma Goich, Gegia, Pamela Prati, Elenoire Ferruzzi e Ginevra Lamborghini.

