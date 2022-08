Manca davvero poco all’inizio del GF Vip 7. Alfonso Signorini e il suo staff stanno lavorando in questi giorni per completare il cast che parteciperà a questa edizione. Tra dichiarazioni ufficiali, indiscrezioni e indizi social cresce la curiosità del pubblico pronto a intrattenersi ancora con la squadra di “vipponi” capitanata per il quarto anno consecutivo da Alfonso Signorini, conduttore ormai a suo agio con la squadra autoriale del format prodotto dalla Endemol Shine Italy.

Si parte il 19 settembre: riportarlo è il magazine Chi, diretto proprio da Alfonso Signorini, autore e conduttore della trasmissione. Accanto a lui nel ruolo di opinioniste ci saranno Orietta Berti (all’esordio assoluto) e Soni Bruganelli (un ritorno dopo l’esperienza della sesta edizione). Risolto anche il problema legato alle elezioni. Infatti la prima parte di questa edizione coincide con le elezioni politiche che si terranno domenica 25 settembre.





GF Vip 7 Patrizia Groppelli non entrerà nella Casa

Il GF Vip 7 è sempre ben collegato alla realtà esterna e quindi i nuovi concorrenti avranno la possibilità di fare qualcosa di importante. Infatti sarà concesso loro di andare a votare: la produzione ci ha pensato e avrebbe preferito non spostare l’inizio del programma e di fare una scelta differente e ugualmente utile a non danneggiare nessuno.

Nelle ultime ore era circolato il nome di Patrizia Groppelli come concorrente della settima edizione del GF Vip. Tuttavia è arrivata la smentita dalla pagina Instagram gfvipnews: “Mi è stato riferito che non farà più il Grande Fratello Vip. Non chiedetemi ulteriori dettagli perchè so davvero solo questo, non so più che pensare quest’anno”. Nei giorni scorsi Dagospia aveva confermato che a far parte del cast del reality, ci sarebbe stata anche Patrizia Groppelli. L’ingresso della famosa opinionista a quanto pare è saltato.

In varie fanpage del reality show è stato svelato il motivo per cui c’è stato questo cambiamento improvviso. La pagina Instagram adoroivipponi ad esempio è scesa nel dettaglio: “Per cause di forza maggiore la piccante opinionista ha dovuto rinunciare a prender parte al reality di Canale 5″. Proprio di recente Alfonso Signorini ha pubblicato un nuovo indizio su una donna che ama i pelati, e a quanto pare si riferiva proprio alla compagna del giornalista e opinionista Alessandro Sallusti. Il pubblico non l’ha presa bene: “Peccato era l’unica che mi piaceva”, “Peccato avrebbe creato molte dinamiche secondo me”.

