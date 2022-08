“La decisione di Mediaset”. GF Vip 7, colpo di scena a poco dal via: cosa succede per le elezioni

Sono giorni di lavoro per Alfonso Signorini e il suo staff: infatti si va completando il cast della settima edizione del GF Vip. Tra richieste di partecipazione e rifiuti dell’ultimo momento, la macchina dell’organizzazione sta approntando le ultime modifiche prima del via ufficiale del reality condotto da Alfonso Signorini previsto per il 19 settembre. La prima parte di questa edizione coincide con le elezioni politiche che si terranno domenica 25 settembre.

Il GF Vip 7 è sempre ben collegato alla realtà esterna e quindi i nuovi concorrenti avranno la possibilità di fare qualcosa di importante. Infatti sarà concesso loro di andare a votare: la produzione ci ha pensato e avrebbe preferito non spostare l’inizio del programma e di fare una scelta differente e ugualmente utile a non danneggiare nessuno. Il 25 settembre ci saranno infatti le elezioni politiche e anche i vipponi potranno ritornare nelle città di residenza per dare il proprio voto. Stessa cosa succederà anche ai concorrenti che entreranno nella seconda puntata del 22 settembre.





GF Vip 7 elezioni, non slitta l’inizio del reality

Negli ultimi giorni si sono rincorse una serie di indiscrezioni secondo le quali la nuova edizione del Grande Fratello Vip potrebbe slittare e dunque non cominciare regolarmente lunedì 19 settembre a causa delle elezioni politiche. In molti, infatti, hanno ipotizzato che rinchiudersi nella casa più spiata d’Italia una manciata di giorni prima, impedirebbe ai concorrenti di esprimere il loro voto. Tuttavia e cose non starebbero affatto così stando a quanto apprende Fanpage.it sul programma condotto da Alfonso Signorini, con Sonia Bruganelli e Orietta Berti nel ruolo di opinioniste.

Fonti vicine alla produzione del GF Vip hanno fatto sapere a Fanpage.it che, salvo colpi di scena, la prima puntata della nuova edizione del reality andrà in onda regolarmente lunedì 19 settembre. I tanti appassionati che aspettano di vedere nuovamente la porta rossa aperta non dovranno attendere oltre per conoscere i concorrenti e immergersi in nuove dinamiche. Alla conferma della data di esordio, va aggiunto un ulteriore tassello. Ai concorrenti, infatti, non verrà impedito in alcun modo di esprimere il loro voto alle elezioni politiche 2022.

Secondo quanto ha appreso Fanpage.it e come aveva rimarcato nei giorni scorsi Dagospia, i concorrenti che esprimeranno il desiderio di andare a votare, potranno uscire dalla casa e raggiungere la città in cui c’è il loro seggio di appartenenza. Resta il fatto che non verrà abbassata la guardia nei confronti del Covid. Infatti i concorrenti rimasti nella casa verranno adeguatamente protetti dal rischio di contagio e chi sceglierà di andare a votare, infatti, una volta rientrato, dovranno affrontare la quarantena, prima di tornare ufficialmente in gioco.

“Una situazione delicata e difficile”. Adriana Volpe, la confessione privatissima: cosa è successo