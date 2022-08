Stavolta Adriana Volpe ha deciso di non stare in silenzio e ha rilasciato un’intervista bomba, che ha preso di mira anche Alfonso Signorini. Come ben sapete, lei non sarà opinionista del GF Vip 7 e al suo posto è stata presa Orietta Berti. Riconfermata invece la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, per il secondo anno di fila. A proposito della Berti, l’ormai ex opinionista ha affermato su Fanpage: “Sono convinta che lei, personaggio che adoro, possa essere una voce accogliente e confortante per i concorrenti”.

Da parte di Adriana Volpe non solo parole di fuoco contro Alfonso Signorini, ma affermazioni tutt’altro che positive anche nei confronti di Sonia Bruganelli: “Su di lei resto basita e posso solo dire che è un mostro di coerenza. All’inizio ha sputato nel piatto dove mangiava e anche durante l’edizione che abbiamo fatto insieme si è lamentata di non voler essere lì. Diceva che le pesava e non vedeva l’ora di tornare a fare il suo lavoro. C’è chi dice che abbia fatto le carte false per essere l’unica opinionista del GF Vip 7“.





Adriana Volpe contro Alfonso Signorini dopo l’esclusione dal GF Vip 7

Adriana Volpe ha aggiunto ancora sulla Bruganelli: “Sulla sua incoerenza stendo un velo, io in passato ho risposto in maniera diretta ed umile alle sue critiche. Credo di essere stata anche diplomatica, poi Sonia si qualifica da sola per quella che è, basta seguirla e uno si fa un’opinione”. Ma poi ha fatto sempre a Fanpage una rivelazione inaspettata su Alfonso Signorini e sul GF Vip 7, infatti ha ricevuto dal conduttore Mediaset un’offerta, che lei però non avrebbe mai potuto accettare a causa di impegni personali.

Questo il racconto di Adriana Volpe sulla richiesta di Alfonso Signorini: “I primi di giugno mi ha stupito moltissimo la richiesta di entrare nuovamente nella Casa come concorrente. Ho ricevuto una telefonata da lui che mi diceva di avere le idee chiare, che avrebbe voluto Sonia come opinionista e me dentro la Casa. La sua richiesta mi ha spiazzato anche perché Alfonso conosce la mia storia personale e familiare. Da lui mai mi sarei aspettata una proposta del genere, sa che da quando sono separata mia figlia può contare solo su di me”.

Infine, la Volpe ha esclamato: “Sa che è tutto sulle mie spalle, è impensabile allontanarmi da lei per tanto tempo. Per me la serenità di Giselle ha priorità su tutto. Aspettavo la telefonata di Alfonso, ma per essere riconfermata come opinionista e non per rientrare nella casa come concorrente. Per carità, è legittimo per le dinamiche del programma voler avere la Volpe nella tana e la gatta come opinionista. Sarebbe stata pura dinamite. Ma professionalmente e umanamente per me è inaccettabile. Ad oggi – ha detto a Fanpage – non ci sono le condizioni familiari e personali per entrare di nuovo nella casa del Grande Fratello. In questo momento io sono sola, mia figlia può contare solo su di me. È una situazione molto delicata e difficile, per questo ho rifiutato”.

