“È colpa sua”. Fuori dal GF Vip dopo le visite mediche, l’ex concorrente a bomba: “Questa è la verità”

Ferdinando Giordano accusa un ex del GF Vip. Come molti ricorderanno l’ex concorrente dell’edizione Nip avrebbe dovuto varcare la porta rossa e approdare al GF Vip 6. Era praticamente fatta e il suo ingresso era stato annunciato dai giornali specializzati. Poi all’improvviso Ferdinando è stato escluso e lui ha perso l’opportunità di tornare in tv. Adesso, a distanza di mesi, l’ex GF Nip accusa apertamente un altro concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini.

“Comunque è una congiura contro di me – aveva scritto Ferdinando Giordano all’epoca dell’esclusione – non so perché non mi vogliono ma c’è qualcuno che mi rema contro. Poi hanno preso quelli che contano meno di tutti e decidono di non prendere me? Posso essere antipatica, ma sono da GF Vip. Invece c’è altra gente che se prendeva licheni o molluschi era meglio”. Adesso con una serie di story su Instagram l’ex gieffino accusa apertamente un altro concorrente.





Ferdinando Giordano pubblica le chat con Biagio D’Anelli

Sul proprio profilo Instagram Ferdinando Giordano fa ricadere la colpa della sua esclusione su Biagio D’Anelli. A testimonianza pubblica una serie di chat con l’ex gieffino in cui si conferma quanto detto nel corso di una intervista al settimanale Mio: “Ho ricevuto una telefonata da parte degli autori e dall’amministrazione in cui mi comunicavano che il mio ingresso non si sarebbe concretizzato per ragioni che non potevano svelare”.

“Immagino – prosegue Ferdinando Giordano – non sia stata una scelta loro. Andando per esclusione, posso immaginare che qualcuno di maggiore importanza abbia messo un veto sulla mia partecipazione”. Subito dopo l’ex gieffino spiega come è risalito a Biagio D’Anelli: “Il mio nome sui social è uscito immediatamente dopo la mia chiacchierata con Biagio per me è stato lui a spifferare la mia presenza alle testate giornalistiche”. Insomma, secondo lui Biagio D’Anelli facendo il suo nome avrebbe bruciato la sua possibile partecipazione.

Infine Ferdinando Giordano spiega come ha fatto Biagio D’Anelli a capire che era stato scelto per il GF Vip. “Quando ho fatto le visite mediche, la dottoressa ha scritto il mio nome sulla cartellina. Evidentemente lui è entrato dopo di me e ha letto il nominativo. La prima cosa che mi ha scritto nella chat, infatti, è stato proprio “Hai fatto le visite mediche?”. Da lì è partito il suo piano di investigazione”. Sarà davvero così?

