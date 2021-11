“Sono a casa mia…”. GF Vip, colpo di scena: altro che new entry, salta l’ingresso del concorrente

Ormai sembrava praticamente fatta, invece a sorpresa è saltato l’ingresso di un concorrente al ‘GF Vip 6’. Lo avremmo dovuto vedere all’opera nel reality show di Alfonso Signorini, stando alle indiscrezioni uscite fuori qualche giorno fa, ma ora il diretto interessato ha rotto ufficialmente il silenzio e tramite il social network Instagram ha annunciato che non prenderà parte alla trasmissione. Un vero e proprio colpo di scena, a ridosso della puntata che va in onda nella serata di lunedì 29 novembre.

Intanto, nelle scorse ore il popolo del web si è scagliato contro gli autori del ‘GF Vip 6’ per una presunta derisione nei confronti delle sorelle Selassié. La vippona Soleil Sorge ha detto: “L’altro giorno ho visto Clarissa con un foglio pieno di scritte”. Ed ecco che si è poi ascoltata una voce fuori dal campo, proveniente dunque da un autore del ‘GF Vip 6’, che ha detto: “Ehhh”. E in molti hanno accusato la persona in questione di aver deriso Lulù, Clarissa e Jessica. Gli utenti si sono schierati dalla parte delle tre sorelle.

Il presunto nuovo gieffino del ‘GF Vip 6’ ha smentito il suo arrivo nella Casa più spiata d’Italia, replicando ad alcune dichiarazioni di Guendalina Tavassi. Quest’ultima aveva dichiarato nei giorni scorsi: “Comunque è una congiura contro di me, non so perché non mi vogliono ma c’è qualcuno che mi rema contro. Poi hanno preso quelli che contano meno di tutti e decidono di non prendere me? Posso essere antipatica, ma sono da GF Vip. Invece c’è altra gente che se prendeva licheni o molluschi era meglio”.





Ad aver annunciato di non partecipare al ‘GF Vip 6’ è stato l’ex vippone, già concorrente nel 2010, Ferdinando Giordano: “Mi viene da ridere perché ho appena visto dei video della mia amica Guendalina Tavassi che devo dire ti hanno restaurato bene, ti trovo in formissima. Io sono a casa mia, lo so che sono girate tante notizie che mi vedevano da tutt’altra parte ma invece no, ora sono a casa alla mia vita di tutti i giorni”. Niente da fare per lui, quindi, che dovrà rinunciare a questa avventura televisiva.

Era stato il suto ‘Dagospia’ a fornire questa notizia giorni fa: “Al GF Vip 6, versione extralarge dopo i buoni ascolti sbarcano nuovi concorrenti. Lunedì sera il reality condotto da Alfonso Signorini darà il benvenuto a 4 new entry: la bombastica Valeria Marini, l’ex gieffino Ferdinando Giordano e dulcis in fundo il chirurgo Giacomo Urtis”. Invece Giordano non ci sarà affatto.