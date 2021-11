Grosse novità in arrivo nella Casa del GF Vip 6. O meglio, nuovi vipponi. In realtà Alfonso Signorini aveva già annunciato in diretta che nel corso delle settimane il cast si sarebbe arricchito. Anche perché, altra notizia ufficiale, il reality show di Canale 5 non terminerà il prossimo 13 dicembre come inizialmente stabilito. Le luci della Casa più spiata di Cinecittà si spegneranno a primavera, il 14 marzo 2022 per l’esattezza.

Sarà l’edizione più lunga di sempre ed era praticamente scontato l’arrivo di altri concorrenti. Due sono già dentro: lunedì scorso hanno varcato la famosa porta rossa Maria Monsè e Patrizia Pellegrino. E hanno subito dato da parlare perché la prima non è stata riconosciuta da Giucas Casella, cui spettava fare gli onori di Casa, e scambiata addirittura per Adriana Volpe; la seconda invece ha presto ricevuto il benvenuto da Soleil Sorge.

GF Vip 6, lunedì entrano 4 nuovi concorrenti

Maria Monsè e Patrizia Pellegrino si stanno ambientando, ma le new entry, si diceva, non sono finite. “Almeno 10 nuovi vipponi”, ha annunciato Alfonso Signorini, che però entreranno scaglionati. Ma 4 già nel corso della puntata di lunedì 29 novembre e non sono proprio tutti “nuovi” per il pubblico del GF Vip 6…





Ancora una volta è Dagospia ad anticipare i nomi dei nuovi protagonisti del reality di Canale 5. E secondo il sito 3 dei 4 concorrenti pronti a coabitare con Alex Belli & Co. sono vecchie conoscenze del GF Vip e del GF in generale. La prima? Valeria Marini, che è praticamente una veterana visto che questa per lei sarebbe la terza volta nella Casa.

Ci sarà anche Ferdinando Giordano, che ha preso parte all’11esima edizione del format Nip, e anche Giacomo Urtis, vippone della scorsa edizione del GF Vip. “Al GF Vip 6, versione extralarge dopo i buoni ascolti sbarcano nuovi concorrenti- si legge su Dagospia – Lunedì sera il reality condotto da Alfonso Signorini darà il benvenuto a 4 new entry: la bombastica Valeria Marini, l’ex gieffino Ferdinando Giordano e dulcis in fundo il chirurgo Giacomo Urtis”.